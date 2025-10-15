Planten 163 nous arbres al parc Monar de Salt per convertir-lo en un refugi climàtic natural
Els treballs van començar la setmana passada i s’allargaran un mes, amb una inversió per part de l'Ajuntament de 109.000 euros
L’Ajuntament de Salt ha iniciat la plantació de 163 nous arbres al sector de Parc Monar de la vila amb l’objectiu de configurar noves zones d’ombra en aquest espai natural a tocar de la séquia Monar i que es converteixi en un nou refugi climàtic natural i exterior durant els mesos de calor més intensa.
La plantació d’aquests nous arbres va a càrrec de l’empresa arbucienca Ossama Oulkadi Amejji, que va ser l’adjudicatària del contracte per un valor que frega els 109.000 euros. En aquest cas, la majoria dels nous exemplars escollits des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Salt són lledoners i freixes, arbres ben adaptats al clima mediterrani i que poden suportar episodis més extrems que, amb el canvi climàtic, poden sovintejar a les nostres contrades. El projecte, però, també preveu la plantació d’aurons, pomers ornamentals i roures en diverses zones del parc Monar.
Els treballs de plantació es van iniciar la setmana passada i està previst que s’allarguin durant un mes aproximadament. Els primers arbres a plantar-se van ser una quarantena d’exemplars al passeig paral·lel al carrer del Rec, amb l’objectiu que, un cop es desenvolupin, generin ombra en aquest passeig. El projecte de refugi climàtic també preveu noves zones arbrades a les parcel·les de jocs, amb noves plantacions d’arbres perquè generin espais d’ombra que permetin a la ciutadania estar-s’hi en els dies de més calor dels mesos d’estiu i exerceixi la funció de refugi climàtic.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, assenyala que “quan a l’estiu del 2024 vam configurar la primera xarxa de refugis climàtics al municipi de Salt ja vam explicar que era un document viu i que havia d’anar millorant-se i ampliant-se. Aquest estiu hem ampliat el nombre de refugis climàtics, hem obert la possibilitat d’adhesió de negocis privats i ara generem noves ombres en un espai natural de més de 40.000 metres quadrats com és el parc Monar perquè també exerceixi de refugi climàtic, a més de millorar aquesta important zona verda de Salt a tocar de la séquia Monar”.
A banda de la plantació d’arbres, el projecte també preveu eliminar la gramínia invasora que s’ha estès a diverses zones del parc Monar i ressembrar les zones més malmeses amb prat tipus rústic en els àmbits plans i de prat de flors silvestres als talussos que acompanyen els camins transversals del parc. Els treballs també contemplen instal·lar la infraestructura que garanteixi el rec del nou arbrat que s’acaba de plantar.
280 arbres plantats en un any
El projecte de plantació de nou arbrat al parc Monar permetrà que, en els darrers dotze mesos, s’hagin plantat fins a 280 nous arbres al municipi de Salt. A principi d’any, des de l’àrea de Medi Ambient es van plantar 84 arbres a diverses zones del municipi per cobrir baixes d’arbrat o punts amb dèficit de vegetació, mentre que el projecte del BRCAT, impulsat per la Generalitat, va suposar la plantació d’una trentena d’arbres nous a les zones d’estada generades a l’entorn de l’Estació Jove i entre els carrers Esteve Vila i Pere Coll i Guitó.
Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient, Judit Dalmau, destaca que “aquesta actuació al Parc Monar és una aposta clara per la renaturalització dels espais urbans i per fer front als efectes del canvi climàtic des de l’àmbit local. Plantar arbres no només millora el paisatge, sinó que és una acció directa per reduir la temperatura, millorar la qualitat de l’aire i fer de Salt un municipi més habitable i resilient”.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar