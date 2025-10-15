El PSC denuncia que Junts ha deixat "una Girona endeutada i sense marge de futur"
Els socialistes adverteixen que la condemna de gairebé 10 milions d’euros pels aparcaments és el resultat directe d’una gestió negligent i poc planificada de les polítiques juntaires
El grup municipal del PSC - Girona pel Canvi expressa la seva màxima preocupació per la sentènciadel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, que condemna l’Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions d’euros a l’antiga concessionària dels aparcaments d’Emili Grahit i de les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol. Com ha avançat Diari de Girona, el jutge ha determinat que el concurs de creditors de l’empresa era “fortuït” i, per tant, no imputable a la concessionària, fet que obliga el consistori a rescabalar les inversions no amortitzades.
“Les conseqüències econòmiques dels 14 anys de govern de Junts a Girona són nefastes per a la ciutat”, ha afirmat la portaveu socialista, Bea Esporrín. “Aquesta nova bufetada judicial compromet seriosament les finances municipals i és el resultat directe d’una gestió marcada per la improvisació, la falta de previsió i la negligència política.” Els socialistes recorden que el 2022 Junts i ERC, aleshores socis de govern, van impulsar el procés de municipalització dels aparcaments de Prudenci Bertrana i Emili Grahit a través de la regidoria d’Hisenda, que liderava Mª Àngels Planas.
Una acumulació d’errors
El PSC denuncia que aquesta no és una sentència aïllada, sinó una més dins d’una llarga llista de decisions errònies i negligències que, en conjunt, han costat a la ciutat prop de 16 milions d’euros. Segons els socialistes, aquesta quantitat deriva de males gestions, litigis perduts, interessos de demora i fons europeus retornats per no haver-se executat els projectes a temps.
Entre els casos més greus, el grup municipal recorda els 2,7 milions per les sentències de la Valoració dels Llocs de Treball, els 2,4 milions del Garatge Forné, els 337.000 euros en recàrrecs i interessos per la mala gestió econòmica del govern, o l’1,2 milions retornats dels fons europeus Next Generation per projectes no executats com el de Mas Gri.
“Girona només fa que perdre diners per culpa de la mala planificació i la falta de rigor de Junts, i els qui n’acaben pagant el preu són els gironins i gironines”, ha afirmat Bea Esporrín. “Tots aquests recursos podrien haver-se destinat a millorar el manteniment de la ciutat, reforçar la neteja o modernitzar el servei de recollida d’escombraries, en lloc de tapar forats provocats per anys de mala gestió.”
Una ciutat hipotecada
Els socialistes recorden que l’Ajuntament ja s’ha vist obligat a aprovar un pla econòmic i financer i alerten “que aquesta nova condemna pot limitar greument la capacitat d’inversió en els pròxims anys.” “El govern actual ha d’assumir les conseqüències d’un govern anterior irresponsable. Per tot això, Girona necessita un gir de 180 graus: transparència, responsabilitat i una gestió econòmica rigorosa” ha incidit Esporrín.
La portaveu socialista ha conclòs que “Girona mereix un govern que no improvisi, que planifiqui i que pensi en el futur de la ciutat. Cal treballar amb seny i deixar enrere les polítiques de curta volada que han portat l’Ajuntament al límit.”
