Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
L’Ajuntament, que pot recórrer al TSJC, argumentava que la fallida del negoci era imputable a l'empresa i que, per tant, no calia indemnitzar-la però el jutge diu que el concurs va ser fortuït, i per tant, no imputable a l’empresa
El jutjat també anul·la la indemnització d'1,3 milions que, inicialment, l'empresa havia d'abonar al consistori
Bufetada econòmica a l'Ajuntament de Girona. Una sentència dels jutjats de Girona pot provocar un terrabastall a les arques municipals i condicionar el pressupost en un futur per un seguit de decisions presses anys enrere. El jutge suplement del contenciós administratiu número 2 ha condemnat l'Ajuntament a pagar quasi 9,7 milions d'euros a l'antiga empresa concessionària dels dos aparcaments soterrats que va municipalitzar. Un estacionament està situat al subsòl del carrer Emili Grahit i l'altre està ubicat a sota de les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol, al barri Devesa- Güell. Es dona el cas que fins ara, la societat afectada, Aparcaments de Girona 2003 SL, havia de pagar més d'1,3 milions a l'Ajuntament en matèria de liquidació d'aquell contracte. Contra aquesta sentència es pot presentar un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
El ple de Girona va aprovar l'abril del 2017 la liquidació del contracte de l'empresa Aparcaments de Girona 2003, que gestionava els estacionaments soterrats degut a què havia incomplert diversos punts del contracte i havia entrat en concurs de creditors. L'empresa havia obtingut la gestió dels aparcaments l'abril del 2003 per als propers cinquanta anys. A partir de la liquidació del contracte va començar una batalla de recursos de la companyia afectada però l'Ajuntament els va anar desestimant tots fins que el cas va acabar als tribunals. L'Ajuntament va acabar assumint la gestió de dos aparcaments soterrats el 12 d'agost de l'any 2022.
La defensa de l'empresa reclamava que es declarés "nul de ple Dret" un acord del ple municipal relatiu a la liquidació del contracte i que condemnava l'empresa a abonar 1.345.485 euros. A més, indicava que en virtut del plec de condicions jurídiques i econòmiques que regulaven la concessió es declarés el dret de la societat a ser rescabalada per les inversions efectivament executades i que estan pendents d'amortització perquè es va extingir el contracte abans del seu venciment per un import de 9.875.386 euros. En el plec s'estableix que "llevat que el rescat fos motivat per dol o culpa del concessionari, procedirà el rescabalament dels danys o indemnització dels perjudicis en funció de la inversió efectuada i la seva amortització, d'acord amb les normes vigents en aquells moments".
Exculpa el concessionari del rescat
Es dona el cas que el 21 març del 2018 el Jutjat Mercantil de Girona va acordar l'arxiu de la qualificació del concurs, en tenir caràcter "fortuït", segons l'administrador concurs i el fiscal. En canvi, el secretari de la corporació municipal indicava que "quan la causa del rescat és imputable al concessionari, comportarà la manca d'abonament de la inversió i amortització" i apuntava que en el cas dels aparcaments "és conseqüència de la declaració de la contractista concessionària en concurs de creditors i obertura de la corresponent fase de liquidació mitjançant interlocutòria emesa pel Jutjat Mercantil". La sentència insisteix que "la resolució del contracte de concessió el dos aparcaments es va produir per concurs declarat fortuït". "És a dir - segueix- no imputable culpablement al concessionari". Sentencia que cal "reconèixer el dret de la concessionària a percebre l'import de les inversions efectuades pendents d'amortitzar de 9.685.972 euros més interessos legals des del 12 d'agost de 2022."
D'altra banda, el jutge determina que no es pot tenir en compte l'informe d'un arquitecte municipal a l'hora d'establir la indemnització perquè considera que "no qüestiona les inversions pendents d'amortitzar sinó que obté un valor de reposició dels immobles a nou en el moment de la construcció menys depreciació per antiguitat i conservació, obtenint uns valors que no s'ajusten a la inversió efectuada i la seva amortització". Indica que l'informe municipal "no ha estat ratificat en presència judicial i, per tant, ha sigut objecte d'aclariment de les parts". Sobre suposades reparacions, la sentència exposa que "no es detalla cap obra de reparació" i considera que "aquesta forma peculiar de calcular les obres de reparació parteix d'uns valors absolutament estimatius" i indica que "no s'ha aclarit en presència judicial els evidents dubtes que planteja el mètode de càlcul de les obres de reparació i la justificació" del cost.
L’Ajuntament de Girona va assumir la gestió de dos aparcaments soterrats el 12 d'agost de l'any 2022 i va fer diferents obres per modernitzar els equipaments. L’aparcament d’Emili Grahit disposa de 326 places de pàrquing distribuïdes en tres plantes; i el de les places de Miquel de Palol i de Prudenci Bertrana en té 216 en una única planta. Estan oberts a qualsevol vehicle que hi vulgui aparcar i també funcionen amb la modalitat d’abonament.
