Suspenen el desnonament d'una família amb quatre menors a Salt i el reprogramen pel pròxim 20 de novembre
Una trentena de membres del Sindicat d'Habitatge es concentren a l'entrada per impedir l'accés a la comitiva judicial
La comitiva judicial ha decidit suspendre un desnonament que estava previst aquest dimecres al matí en un pis del carrer Torres i Bages de Salt, on viu des de fa vuit anys una família amb quatre menors. Al davant del bloc s'hi han concentrat una trentena de persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Salt per evitar el llançament. Poca estona més tard ha arribat la comitiva judicial i quatre agents dels Mossos d'Esquadra de Seguretat Ciutadana. Després de parlar amb la família, la secretària ha decidit ajornar el desnonament fins al pròxim 20 de novembre a les 9 del matí. L'habitatge és propietat del fons d'inversió Gramina Homes que, segons el sindicat, s'ha negat a negociar un lloguer social a la família.
Amb crits de 'Gent sense casa i cases sense gent' o 'Prou desnonaments', una trentena de persones del Sindicat d'Habitatge de Salt i de l'entitat Docents 17190 pel dret a un habitatge digne han rebut la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra aquest dimecres al número 12 del carrer Torres i Bages de Salt.
El motiu era evitar el desnonament d'una família amb quatre menors, un d'ells amb discapacitat. Finalment, els concentrats han aconseguit aturar el llançament previst per dos quarts de dotze, però la secretària judicial ha informat que la nova data per fer efectiu el desnonament serà el pròxim 20 de novembre.
Quan la comitiva ha marxat, els concentrats han celebrat la decisió, si bé lamenten "el neguit amb què ha de viure la família". La membre del Sindicat d'Habitatge Judit Font ha lamentat que el fons d'inversió Gramina Homes, propietari de l'immoble, s'ha negat a negociar un lloguer social, malgrat que la família fa vuit anys que viu a l'immoble i "sempre s'ha mostrat disposada a pagar".
Font ha explicat que la família té un informe de vulnerabilitat econòmica, ja que els ingressos són limitats i s'han de fer càrrec de quatre menors entre cinc i catorze anys. De fet, alguns dels mestres de les criatures s'han acostat a donar suport a la concentració.
Font ha explicat que un dels motius que ha esgrimit la secretària judicial ha estat que hi havia un nombre important de persones concentrades a la porta de l'immoble, fet que suposa "un èxit" pel Sindicat d'Habitatge. Val a dir que fins al lloc s'hi han desplaçat quatre efectius dels Mossos d'Esquadra, tots ells de Seguretat Ciutadana.
Intervenció de l'Ajuntament de Salt
Des de l'Ajuntament de Salt expliquen que també van intentar intervenir amb el fons d'inversió per tal que oferís un lloguer social a la família, però Gramina Homes "no va ni respondre" la petició del consistori. Fonts municipals consultades per l'ACN assenyalen que els afectats no poden accedir a la Mesa d'Emergència, ja que cap d'ells té la situació regularitzada a l'Estat.
El consistori, però, deixa clar que manté el contacte amb la família i que es treballa amb la possibilitat d'oferir-los una alternativa, en cas que, finalment, s'acabi tirant endavant el desnonament.
