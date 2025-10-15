La UdG presenta la Càtedra Girona: Innovació en Salut
La càtedra neix gràcies a la col·laboració entre la Universitat de Girona (UdG), l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Hipra, Eurecat i Esteve
La Universitat de Girona (UdG) ha presentat aquest dimarts a la Sala de Graus Pep Nadal la nova Càtedra Girona: Innovació en Salut, una iniciativa estratègica que vol impulsar la recerca aplicada, la transferència de coneixement, la formació especialitzada i la col·laboració entre el sistema universitari, el sector sanitari i la indústria biomèdica. La càtedra neix gràcies a la col·laboració entre la UdG, l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Hipra, Eurecat i Esteve, i està dirigida per la catedràtica de Medicina Teresa Puig.
La creació d’aquesta càtedra respon a la convicció compartida que el futur de la salut passa per la innovació, la cooperació i la transferència de coneixement entre universitat, centres assistencials i empreses. La iniciativa vol contribuir a millorar l’eficiència i la qualitat assistencial, impulsar projectes que donin resposta a necessitats clíniques no resoltes, captar i retenir talent en ciències de la salut i tecnologies biomèdiques, i difondre les innovacions perquè arribin a tota la ciutadania.
La presentació s’emmarca en la 2a Setmana de la Innovació IAS-ICS Girona, i ha estat una oportunitat per donar a conèixer els objectius i les primeres línies de treball de la Càtedra, amb intervencions que n’han subratllat la rellevància estratègica per al futur de la salut a Girona.
Més de 50 càtedres
La Jornada ha estat inaugurada pel rector Quim Salvi, que ha declarat que “amb la Càtedra Girona: Innovació en Salut celebrem no només el naixement d’un espai de coneixement transformador, sinó també que la UdG supera les 50 càtedres, consolidant-nos com la universitat amb més càtedres de l’Estat. Les càtedres són una fórmula d’èxit que ens relliga al territori i ens permet donar resposta a les necessitats reals de la societat. La salut és un dels eixos estratègics de la UdG i disposem d’estudis, recerca i col·laboracions potents en aquest àmbit. Aquesta nova càtedra ve a completar un cercle virtuós i a oferir una nova perspectiva basada en la innovació, la transferència i la cooperació entre universitat, centres assistencials i empreses. Volem convertir Girona en un referent clar en innovació sanitària i tenim les eines per aconseguir-ho, especialment amb el desenvolupament del futur Campus de Salut. Tenim el deure d’estar al costat del coneixement científic i del progrés, i avui celebrem que aquesta càtedra comenci a caminar amb força”.
Tot seguit, la primera ponència ha anat a càrrec de Sara Marsal, cofundadora d'IMIDomics, spin-off del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), que ha afirmat “La innovació, igual que la recerca, és un element essencial en la cerca de solucions als reptes que afrontem com a societat, com ara la salut, les desigualtats o el canvi climàtic. La innovació és creativitat, audàcia, connectar idees per generar-ne de noves, més simples i més disruptives. Les societats avançades són cada cop més intensives en coneixement i en la creació de valor”.
Posteriorment, s’ha presentat el Mapa de l’enginyeria de la salut a Girona per part del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya - Demarcació de Girona. Marc Sales, en nom del Col·legi, ha posat en valor l'Enginyeria de la Salut com a motor de progrés en el camp sanitari.
Agents implicats
A continuació, la seva participació en la taula rodona, que ha clos el programa, Martí Masferrer, president del consell d’administració de l’IAS, ha assenyalat les mancances que encara arrossega la transferència de la innovació en l’àmbit sociosanitari, i en especial en un escenari com el de l’envelliment de la població, on “encara hi ha molt a fer”.
Posteriorment, Àngels Morales, gerenta de l’Hospital Trueta i de l’IAS, ha destacat l’enorme quantitat d’informació i coneixements que genera l’àmbit de la salut, fet que suposa una dificultat d’assimilació per al sistema públic. Aquest fet, com ha destacat, atorga més transcendència a iniciatives com la Càtedra Girona: Innovació en Salut: “És un espai de trobada entre diferents actors del sistema. Si som capaços de posar en valor aquestes iniciatives serà més senzill la transferència de coneixement”.
Mariona Serra, directora de GoodGut, empresa del grup HIPRA, ha afirmat: "Ens sentim orgullosos de formar part d’aquesta iniciativa. Per HIPRA representa un pas endavant per situar Girona i Catalunya al mapa europeu de la biotecnologia i la innovació en salut. Com a empresa amb una forta vocació en recerca i desenvolupament, creiem fermament en la importància de la col·laboració entre el món acadèmic, sanitari i empresarial per accelerar la transferència de coneixement, atraure talent i donar resposta als grans reptes globals de salut des de la prevenció. El Campus de Salut i aquesta Càtedra són un clar exemple d’aquesta voluntat compartida de construir un ecosistema d’innovació que generi impacte real en la vida de les persones".
Dolors Rafart, directora de la planta de Celrà d’Esteve Quimica, ha intervingut també en la taula rodona: “Des d’Esteve, creiem que la innovació és essencial per transformar el coneixement científic en solucions reals que millorin la vida de les persones. Girona reuneix els ingredients idonis per fer-ho possible: un entorn sanitari, universitari i empresarial amb gran potencial, i una escala que afavoreix la col·laboració i l’agilitat. Apostar per la innovació i la Càtedra, és apostar pel talent, pel progrés i per un territori que vol liderar el futur de la salut. Per Esteve és un honor formar-ne part, ja que està perfectament alineat amb el nostre propòsit: millorar vides junts”.
Felip Miralles, director de Tecnologies de Salut del centre tecnològic Eurecat, també ha intervingut en la taula rodona: “La Càtedra Girona d’Innovació en Salut és una iniciativa que uneix institucions de referència com la Universitat de Girona, l’Hospital Universitari Josep Trueta, l’Institut d’Assistència Sanitària, HIPRA, Esteve i Eurecat, amb la voluntat d’impulsar la innovació en salut des de Girona amb vocació global, connectant recerca, tecnologia i pràctica clínica per generar un impacte real en la salut i el benestar de les persones. La taula rodona ens ha permès reflexionar a tots els patrons de la càtedra sobre el valor d’aquest ecosistema únic, capaç d’integrar ciència, empresa i sistema sanitari per transformar el coneixement en impacte social i econòmic”.
Finalment, la directora de la Càtedra ha clos la Jornada amb una crida a la col·laboració d'institucions i empreses per al futur de la innovació en salut.
