Arrenca la 18a Catosfera a Girona amb la ciberseguretat i l'humor en català com a principals eixos

La jornada tecnològica ha iniciat la programació amb un taller per a gent gran per evitar estafes virtuals

La responsable del Servei Públic de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Marta Cabrera, fa una xerrada sobre ciberseguretat dins de la programació de la Catosfera

La responsable del Servei Públic de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Marta Cabrera, fa una xerrada sobre ciberseguretat dins de la programació de la Catosfera / Aleix Freixas/ACN

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

La 18a edició de la Catosfera ha començat aquest dijous al matí a Girona en una edició que posarà el focus en la ciberseguretat i l'humor en català a les xarxes. La programació ha iniciat a dos quarts d'onze del matí amb un taller per a gent gran per donar-los eines de com protegir-se d'estafes bancàries. La responsable del Servei Públic de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Marta Cabrera, ha detallat que la majoria de les estafes virtuals són bancàries i per això ha donat eines de com desconfiar dels missatges sospitosos. Cabrera ha explicat que malgrat fer el taller per a la gent gran, aquests no són el públic més vulnerable perquè moltes vegades els joves van confiats i també acaben caient en ciberestafes.

