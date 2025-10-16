Arrenca la 18a Catosfera a Girona amb la ciberseguretat i l'humor en català com a principals eixos
La jornada tecnològica ha iniciat la programació amb un taller per a gent gran per evitar estafes virtuals
La 18a edició de la Catosfera ha començat aquest dijous al matí a Girona en una edició que posarà el focus en la ciberseguretat i l'humor en català a les xarxes. La programació ha iniciat a dos quarts d'onze del matí amb un taller per a gent gran per donar-los eines de com protegir-se d'estafes bancàries. La responsable del Servei Públic de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Marta Cabrera, ha detallat que la majoria de les estafes virtuals són bancàries i per això ha donat eines de com desconfiar dels missatges sospitosos. Cabrera ha explicat que malgrat fer el taller per a la gent gran, aquests no són el públic més vulnerable perquè moltes vegades els joves van confiats i també acaben caient en ciberestafes.
