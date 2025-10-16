Una baralla mobilitza la policia al barri del Pla de Palau de Girona
Tres individus es van esbatussar enmig del carrer i un va resultar ferit
Una baralla al carrer va mobilitzar aquest dimecres al vespre la policia fins al barri del Pla de Palau de Girona.
El succés va tenir lloc poc abans de les nou de la nit al carrer del Marquès de Caldes de Montbui. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra.
Segons els ciutadans que van alertar els serveis d’emergència, hi havia tres individus escridassant-se i colpejant-se enmig del carrer. No obstant això, quan van arribar les patrulles de la Policia Municipal, només hi restava una de les parts implicades, segons indiquen fonts municipals.
Un dels implicats presentava ferides provocades pels cops. Aquest no va aclarir si finalment presentaria denúncia pels fets i va informar els agents que es dirigiria a l’hospital Trueta per rebre assistència mèdica.
