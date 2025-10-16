Clam pel reconeixement del dol perinatal a Girona: "Els nostres fills van existir"
Diverses entitats gironines s'uneixen per denunciar el silenci institucional i reclamar drets, acompanyament i reconeixement legal per a les famílies que han perdut criatures durant l’embaràs, el part o els primers dies de vida.
Girona va commemorar aquest dimecres el Dia en Record del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal. Les entitats Associació Bressols, A Contracor i Dones Republicanes, amb el suport de l’Ajuntament de Girona, van organitzar una sèrie d’activitats amb l’objectiu de visibilitzar i donar suport a les famílies que perden un fill o una filla durant la gestació o durant els primers dies de vida del nadó.
Un dels actes centrals d'ahir a la tarda va ser la lectura del manifest unitari de la Federació Espanyola de Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal (FEDUP), un clam pel reconeixement, la dignitat i la reparació d’un "dolor sovint silenciat".
Enguany, el missatge no es limita a visibilitzar aquesta realitat, sinó que s’exigeix un canvi profund: “El silenci institucional, la desinformació i l’absència de protocols no només fereixen sinó que revictimitzen”.
El manifest recorda que els buits legals deixen a les famílies sense el dret a acomiadar, cuidar, anomenar i recordar els seus fills. Per això, el missatge és clar i contundent: “Les nostres filles i fills van existir. La nostra experiència mereix cures, respecte i reparació. El silenci institucional també fa mal.”
El manifest subratlla que la mort gestacional, perinatal i neonatal segueix sent "un tabú que genera aïllament i desemparament". A més, les entitats lamenten que els sistemes sanitaris i jurídics "no estan preparats per acompanyar adequadament aquestes pèrdues, deixant les famílies sense informació ni recursos; a més, denuncien que la interrupció de l’embaràs per causes personals o mèdiques sovint està marcada per l’estigma, la culpa i l’abandonament institucional".
Entre les reivindicacions principals del manifest hi ha la necessitat d’un marc legal estatal que reconegui tots els nadons com a filles i fills, independentment de l’edat gestacional, permetent la inscripció amb nom propi si així ho desitgen les famílies. També reclamen la implementació obligatòria i avaluable de protocols d’atenció al dol en tots els hospitals, així com formació especialitzada per als professionals implicats.
Altres demandes inclouen l’accés igualitari a l’atenció psicològica, permisos de cures adaptats a l’experiència de pèrdua, acords amb funeràries per garantir el respecte als rituals i la creació d’espais adequats als hospitals per viure el dol de manera digna. També reclamen mesures de reparació simbòlica i una campanya nacional de conscienciació per trencar el tabú.
"El que demanem no és un favor, és justícia. I la justícia no s’espera, es construeix. Aquest 15 d’octubre no demanem silenci: demanem canvi", conclou el manifest.
A part de la lectura del manifest, també es va fer un pilar de dol, a càrrec de la Colla Minyons de Santa Cristina; una actuació musical del cantautor Guillem Roma i prèviament a l'Ajuntament s'han fet representacions teatralitzades, entre altres aspectes.
Taxa de mortalitat estable
La mortalitat perinatal engloba aquelles defuncions que es produeixen des de la setmana 22 de gestació fins als 28 dies després del naixement. S'estima que la seva prevalença és d'1 de cada 200 embarassos. En el cas de les comarques gironines, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l’evolució de la taxa de mortalitat perinatal a Girona durant les últimes dècades mostra una tendència variable, amb pics importants durant els anys 80 i 90, quan la taxa va arribar a superar les quinze defuncions per cada mil naixements en alguns anys, amb un màxim de 19,91 el 1976. Durant els últims vint anys, la taxa s’ha situat majoritàriament entre el 4 i el 7, tot i que recentment ha experimentat un lleuger augment, passant de 4,88 el 2022 a 4,79 el 2023.
De fet, la taxa més recent de Girona, la del 2023, és la més elevada de Catalunya. Les dades indiquen que la mortalitat perinatal a la resta de províncies catalanes és sensiblement més baixa: Barcelona presenta una taxa de 3,47, Tarragona de 2,72 i Lleida de 2,57. La mitjana nacional se situa en 3,95. Malgrat tot, cal tenir present que aquestes dades representen valors molt baixos.
Pel que fa a la resta de l’Estat, les taxes de mortalitat perinatal mostren una gran variabilitat. Algunes províncies com Melilla (9,01), Salamanca (7,69), Asturias (7,65) i Segovia (7,60) presenten taxes considerablement més altes que la mitjana nacional. Altres, com Ávila (1,20), Cantàbria (1,34) i Burgos (3,49), registren taxes molt més baixes.
Habilitar espais als cementiris
Coincidint amb el dia mundial, Esquerra Republicana denuncia que Lloret de Mar i l'Escala encara no han habilitat un espai de dol perinatal als seus cementiris municipals, tot i que les respectives corporacions van aprovar-ho en ple fa més de tres anys. ERC destaca que altres municipis gironins, com Palamós, Breda, Llagostera, Palafrugell, Santa Coloma de Farners o Girona, ja disposen d’espais dedicats al dol perinatal als seus cementiris municipals. Un dels municipis més recents a incorporar aquest espai és Arbúcies, que el va inaugurar diumenge passat. L'espai compta amb una placa commemorativa i un text gravat a la paret que recorda el sentit d’aquest espai. L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde d’Arbúcies d’Entesa, Pere Garriga, que va destacar la importància de crear espais públics que ajudin a visibilitzar i acompanyar el dol d’aquestes famílies, sovint silenciat i poc reconegut.
