El Claustre de la Universitat de Girona aprova l'informe anual del rector
El quart informe anual de Quim Salvi des que va ser reelegit el desembre de 2021 s'aprova amb 54 vots a favor dels 80 emesos
L’Aula Magna Modest Prats de la Universitat de Girona (UdG) ha acollit aquest dijous la sessió ordinària del Claustre Universitari en què el rector, Quim Salvi, ha exposat el seu informe anual. L’informe del rector ha rebut el suport del 67,5% dels membres claustrals presents en el moment de la votació. Aquest és el quart informe que el rector sotmet a Claustre des de la seva reelecció al càrrec i correspon al quart i darrer any del seu segon mandat, que expira a finals d’any. Quim Salvi s’ha adreçat al Claustre per retre comptes de l’acció de govern de 2025. El Claustre Universitari és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Debat les línies generals d'actuació de la Universitat i aprova l'informe anual del rector o la rectora. És precisament aquest informe anual el que ha estat aprovat avui amb 54 vots a favor, 12 en contra i 14 abstencions (vots en blanc).
Pel que fa a l’informe, Quim Salvi ha exposat, en primer lloc, les principals accions de govern dutes a terme al llarg del 2025, un total de 109, estructurades a l’entorn dels tres eixos transversals d’innovació, de les persones i de l'impacte de la UdG. Entre les accions més destacades hi trobem, d’una banda, el desplegament de l’aliança European University for Cross-Border Knowledge Sharing (ACROSS) amb nou universitats europees per desenvolupar la cooperació transfronterera, transnacional i interregional en l'àmbit de l'educació superior. I de l’altra, en l’àmbit normatiu, la redacció i aprovació dels nous Estatuts de la UdG, fruit d’un intens treball en què han participat tots els sectors que integren la comunitat universitària.
Salvi, que s’ha mostrat satisfet pel resultat de la votació, ha fet èmfasi en que les accions descrites “son una tasca col·lectiva de totes i tots els que formem part d’aquesta comunitat” de la que “ens n’hem de sentir orgullosos per les fites que s’han aconseguit”.
L'últim informe de Quim Salvi
L’informe que el rector ha exposat avui és el quart que sotmet a aprovació del Claustre Universitari després que fos reelegit en el càrrec el 26 de novembre de 2021. En aquelles eleccions, Quim Salvi va rebre el 63,58 % dels vots ponderats amb una participació del 12,5%.
En la mateixa sessió de Claustre, el rector Quim Salvi ha presentat un nou espai web que recull les 26 accions més destacades dels vuit anys que ha estat al capdavant de la UdG (2018-2025). Salvi s’ha mostrat “emocionat i satisfet de la feina feta, i immensament agraït a tota la comunitat per la seva confiança”. Ha manifestat també que “com a professor no hi ha major honor que el de ser rector, ni major satisfacció professional que la de poder fer balanç amb el convenciment que hem contribuït a millorar la UdG”.
Quim Salvi, catedràtic d’arquitectura i tecnologia de computadors, és el cinquè rector de la UdG, després de Josep M. Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna M. Geli (2005-2013) i Sergi Bonet (2013-2017). Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctor en Enginyeria Industrial -Premi Extraordinari d’Enginyeria- per la Universitat de Girona (UdG), el catedràtic Quim Salvi és investigador del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica. Així mateix, és investigador principal de diversos projectes de recerca competitius i de transferència de tecnologia a nivell nacional i europeu en visió per computador i robòtica submarina.
