Els veïns de Llagostera Residencial se senten abandonats: "No tenim ni càmeres, ni llum, ni manteniment"
L’alcalde Narcís Llinàs (Junts) assegura que “s’està treballant per complir els compromisos” i que s'estan magnificant les queixes amb "una jugada política per desgastar el govern"
Els veïns de la urbanització Llagostera Residencial asseguren que fa mesos que no reben cap resposta del consistori i que no s’ha complert cap dels compromisos adquirits en les reunions mantingudes amb l’alcalde Narcís Llinàs (Junts) i la regidora d’Urbanitzacions María Flores. Denuncien que les promeses de millores en seguretat, enllumenat o manteniment continuen sense executar-se, tot i haver presentat instàncies formals el passat mes de maig. Llinàs, però, defensa que “s’està treballant per portar a terme tot el que es va pactar”, assegura que “no és fàcil” executar algunes actuacions i considera que “s’està magnificant tot” per “desgastar el govern”.
Segons expliquen els residents, la situació ha generat una sensació d’abandonament i desconfiança envers l’Ajuntament. “Bàsicament ens sentim abandonats: hi ha voreres sense arreglar, rates perquè no es neteja el clavegueram i una manca total de manteniment”, explica Ana Romero, veïna de la urbanització. Romero també assenyala que la manca de connexió segura amb el nucli urbà és una de les principals preocupacions dels veïns. “Som a uns 800 metres del poble, però no hi ha manera segura d’anar-hi caminant. La meva filla fa primer d’ESO i l’he de portar en cotxe perquè no em sento tranquil·la deixant-la anar sola”, lamenta. Davant d’aquesta situació, Esquerra Republicana de Llagostera ha anunciat que portarà el cas al proper ple municipal i que presentarà una moció per exigir que l’Ajuntament compleixi els acords amb els residents.
Robatoris
Una altra veïna, Carla Gasparetti, denuncia que la situació s’arrossega des de fa més d’un any. “Quan plou hi ha zones que s’embussen. Fa més d’un any i mig que estem demanant canvis; abans que governessin ja ens van prometre que ho farien”, explica. Gasparetti assegura que a la urbanització s’han produït robatoris, dos en un mes, i per això els veïns reclamen la instal·lació de càmeres de seguretat.
“Tenim dos grups de WhatsApp, un on hi ha l’Ana i un altre on hi soc jo, i així estem connectats tota la urbanització”, relata. També recorda que un dels punts més urgents és el camí que connecta Llagostera Residencial amb el poble i el polígon industrial, on reclamen un pas segur i il·luminat. “Quan van dir que volien entrar al govern ens van prometre que farien un pas de vianants amb il·luminació solar perquè els vianants poguessin caminar amb seguretat fins a l’altre costat”, explica. “Ara mateix no hi ha res: si passa un cotxe t’has de tirar al camp per deixar-lo passar, i de nit és molt perillós”, adverteix.
“El que ens traslladen els veïns és una sensació d’abandonament i d’haver estat enganyats”, afirma Eduard Díaz, portaveu d’ERC a l’Ajuntament. “El compliment dels compromisos és una obligació de qualsevol govern i és essencial per mantenir la confiança amb la ciutadania”, afegeix. Díaz critica la manca d’actuacions i assegura que la inacció s’ha convertit en una constant. “La paràlisi d’aquest govern és cada dia més evident. Treuen pit a xarxes o a la premsa dient que treballen per les urbanitzacions, però és pur postureig: només cal passejar-hi i parlar amb els veïns per comprovar-ho”, conclou.
La versió de l'alcalde
En resposta, l’alcalde Narcís Llinàs defensa la feina de l’equip de govern i assegura que “s’està treballant per complir els compromisos”. Explica que el consistori ja va mantenir una reunió amb els veïns al mes de maig i que diverses actuacions estan en marxa o en tràmit. “El tema de les càmeres de seguretat està en procés, però no és fàcil”, indica. Sobre el camí que connecta la urbanització amb el poble, precisa que “depenem d’un veí que ens ha de donar permís per fer les obres” i que l’Ajuntament està treballant per aconseguir-ho. Tot i això, considera que “s’està magnificant tot” i que les crítiques responen a “una jugada política per desgastar el govern, que està treballant molt per totes les urbanitzacions”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar