Un espai de suport i xarxa per a dones a Taialà
Sílvia Durany Guix
A treballem des de fa més de dues dècades per acompanyar persones, reforçar vincles comunitaris i contribuir a una societat més justa i cohesionada. Una de les línies que hem començat a treballar els últims anys, és l’àmbit de gènere, des del qual desenvolupem programes adreçats a dones arreu de Catalunya i les comarques gironines. Ho fem amb una mirada interseccional, entenent que les desigualtats de gènere sovint s’entrecreuen amb altres factors -com la situació econòmica, l’origen, la càrrega familiar o la salut emocional-, i que cal donar-hi resposta des de la proximitat, la confiança i l’acompanyament continuat.
Des d’aquest àmbit, impulsem espais de trobada, suport i empoderament per a dones que viuen situacions complexes. Espais on poden compartir experiències, expressar emocions i reforçar les seves pròpies capacitats. Treballem perquè la cura i el benestar emocional esdevinguin també drets socials, i perquè cada dona trobi el seu lloc dins la comunitat, amb oportunitats reals de participació i creixement.
En aquest marc, aquest 2025 hem iniciat un taller grupal de suport emocional i acompanyament per a dones al barri de Taialà, al Centre Cívic del Ter. Cada dimecres al matí conduïm un espai vivencial que combina la conversa, la música, el dibuix i les dinàmiques grupals per treballar la gestió emocional i la creació d’una xarxa de suport mutu entre les participants.
Les participants hi arriben derivades dels serveis socials municipals, amb qui mantenim una coordinació constant per garantir un seguiment acurat dels casos. Aquesta col·laboració amb l’Ajuntament de Girona és fonamental per donar coherència i continuïtat al projecte, que posa l’accent en la cura emocional com a punt de partida per al benestar personal i familiar. Les dones que hi participen -moltes amb càrregues familiars importants o vivint situacions d’estrès sostingut- troben en aquest espai un lloc d’aprenentatge compartit.
Aquest programa és només un exemple del que fem des de l’àmbit de gènere de VINCLE. També desenvolupem altres programes a diferents municipis gironins, sempre amb el mateix objectiu: acompanyar les dones en els seus processos vitals, afavorir la seva autonomia i promoure la seva participació social. Creiem en la potència transformadora dels grups de dones, en la força que neix quan es troben, s’escolten i es sostenen les unes a les altres.
Aquest projecte és una expressió clara dels nostres valors com a entitat: el compromís amb la justícia social, la proximitat amb les persones, el rigor tècnic i la vocació de servei públic. Treballem des de la confiança i la presència al territori, construint relacions de llarg recorregut que donen solidesa i sentit a la nostra tasca.
Ens trobareu a l’Hotel d’Entitats de Girona, des d’on impulsem els nostres projectes a les comarques gironines, i podeu conèixer més sobre la nostra feina a www.vincle.org.
