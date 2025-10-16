Girona apel·la la sentència sobre els aparcaments soterrats de la Devesa i Emili Grahit
L'Ajuntament expressa la seva "sorpresa" davant la sentència que l'obliga a pegar gairebé 9,7 milions
L’Ajuntament de Girona ha presentat recurs d’apel·lació contra la sentència relativa a la indemnització per gairebé 9,7 milions d'euros a l’antiga empresa concessionària dels aparcaments soterrats de la Devesa i d’Emili Grahit, que van ser municipalitzats. La concessió, atorgada l’any 2003 a l’empresa Aparcament de Girona 2003 SL, preveia la construcció i explotació de dos aparcaments soterranis: un situat a les places de Prudenci Bertrana i Miquel de Palol i un altre al carrer d’Emili Grahit.
Des del màxim respecte a la resolució judicial, el consistori expressa la seva sorpresa davant el contingut de la sentència, atès que l’expedient de municipalització es va tramitar seguint de manera escrupolosa totes les indicacions i informes jurídics emesos, amb l’objectiu de rescindir la concessió d’aquests equipaments. La concessionària va entrar en concurs de creditors i l’Ajuntament va instar el Jutjat Mercantil a resoldre l’extinció del contracte, fet que recull la interlocutòria d’11 de novembre de 2021 del Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona.
A partir d’aquí comença el procés de municipalització, que va ser avalat i ratificat pel Ple municipal de l’11 d’abril de 2022. Es va acordar la liquidació del contracte amb el vot favorable de tots els grups municipals del moment —Junts i ERC, al govern, i PSC, Guanyem, PP i Ciutadans (ja escindit, amb un regidor al grup no adscrit), a l’oposició—, en considerar que la recuperació de la gestió directa responia a l’interès general i era la millor opció per garantir la prestació eficient del servei i la viabilitat dels equipaments per a la ciutat.
En aquest mateix sentit, el Ple del 3 de juny de 2022 va aprovar, també per unanimitat, la desestimació de les al·legacions presentades per l’empresa concessionària. Posteriorment, en la sessió del 29 de juliol de 2022, tots els grups municipals van tornar a votar a favor d’oposar-se a la demanda interposada davant el Jutjat Contenciós Administratiu, que és la que ha donat lloc a la sentència actual.
542 places
Davant la complexitat de la controvèrsia jurídica existent, l’Ajuntament ha decidit interposar recurs d’apel·lació i confia en la resolució favorable atesa la jurisprudència. Alhora, vol posar de relleu que la municipalització d’aquests dos aparcaments ha permès recuperar per a la ciutat uns equipaments clau per a la mobilitat, que sumen 542 places de pàrquing i que havien estat tancats i abandonats durant un llarg període de temps.
Així, el consistori es qui s'encarrega de gestionar els dos aparcaments des de l'agost de 2022. L’aparcament d’Emili Grahit disposa de 326 places de pàrquing distribuïdes en tres plantes; i el de les places de Miquel de Palol i de Prudenci Bertrana en té 216 en una única planta. Estan oberts a qualsevol vehicle que hi vulgui aparcar i també funcionen amb la modalitat d’abonament.
