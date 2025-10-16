Girona augmenta fins a 90.000 euros la dotació econòmica destinada a programes i activitats per a la gent gran
Es farà a través de subvencions que es podran sol·licitar fins al 23 d’octubre i poden cobrir fins al 90% del pressupost presentat per diferents casals i entitats
L’Ajuntament de Girona destinarà 90.000 euros a les subvencions que es donen per a programes i activitats adreçades a la gent gran i que porten a terme diferents entitats i casals de la ciutat. Es tracta d’un pressupost que s’ha anat incrementant progressivament respecte als 68.000 euros que s’atorgaven fa dos anys. Aquestes subvencions per al 2025 es poden sol·licitar fins al dia 23 d’octubre i les bases ja es poden consultar al portal de tràmits i subvencions municipal.
“Amb aquest canvi, l’Ajuntament de Girona vol refermar el seu compromís amb l’envelliment actiu i amb les entitats de gent gran, que desenvolupen una tasca essencial en la cohesió social, la prevenció de la soledat i la promoció de la salut i el benestar als barris. Els casals de la ciutat són espais de vida, cultura i participació, llocs on les persones grans són protagonistes de la seva pròpia comunitat, i des del consistori hem de posar totes les facilitats perquè així pugui seguir sent així”, ha destacat la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez Villagrasa.
Com a novetat, en la modalitat de programes d’activitats a casals de gent gran, la subvenció podrà cobrir fins al 90% del pressupost presentat, enfront del 70% que preveien les anteriors bases, actualitzades el mes de juliol passat. Aquesta millora vol facilitar la continuïtat dels programes i reduir l’aportació pròpia que havien d’assumir les entitats.
A més, amb la resolució de la concessió es farà efectiu el pagament anticipat de la totalitat de l’import. Aquest sistema respon a la necessitat de garantir la liquiditat de les entitats beneficiàries per fer front a les despeses corrents, ja que moltes d’elles són organitzacions petites i sense grans recursos, que depenen d’aquest suport per mantenir la seva activitat i garantir la continuïtat dels serveis que ofereixen a les persones grans. El pagament anticipat no eximeix la corresponent justificació econòmica, que s’haurà de presentar en els termes establerts a les bases, assegurant així el control i la transparència en l’ús dels fons públics.
Balanç de les activitats del curs 2024-2025
Els casals gestionats per les associacions de gent gran van tancar el curs 2024-2025 amb una participació molt elevada i diversa i es van consolidar com a espais fonamentals de convivència, salut i cultura per a la ciutat. Concretament, es van registrar més de 4.000 participacions acumulades en més de 150 activitats diferents, que van des de l’activitat física i estimulació cognitiva fins a idiomes, arts plàstiques,excursions, celebracions tradicionals i els balls de cap de setmana de música en viu. Les activitats més demanades van ser la promoció de la salut i el benestar, els balls i la música i la celebració de tradicions, les activitats d’aprenentatge, formatives i culturals i les festes populars i excursions.
Respecte als diferents casals de la ciutat, la participació va ser elevada i diversa. Al de Sant Narcís van comptar amb més de 800 participants anuals i les activitats més sol·licitades van ser el gimnàs i els balls en línia. Al casal de Montilivi, hi van participar més de 300 persones de manera regular i les activitats més concorregudes van ser pilates i ioga.
Al casal del Mercadal, s’organitzen actes culturals, gastronòmics i de tradicions l’últim dimecres de cada mes, festes i concerts (Castanyada, Nadal, Sant Jordi, Festa de les Flors, Festa de la Gent Gran) i hi participen entre 70 i 100 persones a cadascuna d’elles. Aquest curs s’ha consolidat el Cor del Mercadal i el grup d’havaneres La Mar Salà del Mercadal, sorgit de la mateixa associació i que ja realitzen actuacions arreu d’espais de la ciutat.
Les festes com la Castanyada, l’Homenatge a la Vellesa i el Veranillo del Membrillo també van ser l’estrella del casal de Taialà amb fins a 200 participants, a més de les activitats diàries que ofereix el casal i els grups de teatre i de cant sorgits de la pròpia associació, així com també les iniciatives contra la soledat no desitjada en col·laboració amb Càritas i la residència Maria Gay .
Al casal de Pedret, la celebració de Nadal amb l’orquestra Metderband -composta per artistes músics jubilats- es va consolidar, el curs passat, com una de les activitats més esperades de l’any al barri, com també ho va ser al de la Unió-Casal de Pont Major, on les activitats més populars van ser el berenar de Nadal, l’arrossada i els homenatges a la gent gran. La gimnàstica va ser l’activitat més sol·licitada als casals de Santa Eugènia (que també compta amb un grup de teatre de risoteràpia i un grup de cant coral propi) i al de Can Gibert, mentre que les passejades per la Vall ho va ser al de Sant Daniel. Al casal de Vila-Roja, en què s’ha renovat la junta de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, l’activitat més participada va ser la castanyada amb havaneres i, enguany, s’han impulsat noves propostes com la musicoteràpia, les tardes de xocolata i activitats culturals.
Cal destacar l’èxit de l’activitat de ball amb música en viu que organitzen, setmanal o quinzenalment, les associacions de gent gran dels casals de Montilivi, Can Gibert del Pla , la Unió de Pont Major i l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Taialà. Al ball hi assisteixen persones grans de tots els barris de Girona i fins i tot de municipis propers, fet que ho consolida com un espai d’oci molt esperat i apreciat durant els caps de setmana.
Finalment, les excursions organitzades des dels casals són una activitat que va cada vegada més en augment i aquest any s’han fet des de les associacions de gent gran dels barris de Montilivi, Taialà, Mercadal, Santa Eugènia i Sant Narcís.
