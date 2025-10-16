Girona es bolca contra el càncer de mama: "No hi ha lluita petita ni esperança inútil"
La Fundació Oncolliga ha recreat un llaç rosa gegant a la plaça Miquel Santaló
Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama (19 d’octubre), la Fundació Oncolliga Girona ha posat el focus enguany en el càncer de mama metastàtic, una realitat sovint invisible però que afecta milers de dones a Catalunya. El manifest que s’ha fet públic aquest dijous posa l’accent en la necessitat d’un diagnòstic precoç, més recerca, més assaigs clínics i més suport emocional i social per a les persones que conviuen amb aquesta malaltia.
Segons les dades recollides al manifest, cada any més de 3.400 persones reben un diagnòstic de càncer de mama a Catalunya, i tot i que la majoria se’n surten, prop d’un 30% acabarà desenvolupant metàstasi. “Per elles, per totes, alcem la veu”, diu el manifest, que defensa que el càncer de mama metastàtic no pot quedar fora del focus d’atenció, ni dels recursos, ni de la recerca científica, ni de la conversa pública. L’Oncolliga fa també una crida a posar la persona al centre de l’atenció sanitària, amb una visió integral que abraci els aspectes físics, mentals, emocionals i socials de la malaltia.
Lectura del manifest i llaç humà gegant
Els actes centrals han tingut lloc aquest matí, a les 12 del migdia a la plaça Miquel Santaló de Girona, on l’escriptora Núria Esponellà, afectada de càncer de mama, ha llegit públicament el manifest. Tot seguit, voluntaris assistents a l’acte i alumnes de primària del Col·legi Verd han recreat un gran llaç humà gegant amb els colors del càncer de mama metastàtic (blau, verd i rosa), com a símbol de la visibilitat, la força i l’esperança.
Taula rodona sobre el càncer de mama metastàtic
Aquest dijous a la tarda, a les 19 h a l’Hotel Carlemany, tindrà lloc la taula rodona titulada El càncer de mama metastàtic, amb la participació de la Dra. Helena Pla, diferents testimonis de dones que conviuen amb la malaltia, i la moderació de M. Carme Joly. L’acte també es podrà seguir en directe pel canal de YouTube d’Oncolliga Girona.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar