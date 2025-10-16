Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona es bolca contra el càncer de mama: "No hi ha lluita petita ni esperança inútil"

La Fundació Oncolliga ha recreat un llaç rosa gegant a la plaça Miquel Santaló

El llaç humà s'ha dedicat aquest any al càncer de mama metastàtic.

El llaç humà s'ha dedicat aquest any al càncer de mama metastàtic. / Fundació Oncolliga Girona

Laura Teixidor

Girona

Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama (19 d’octubre), la Fundació Oncolliga Girona ha posat el focus enguany en el càncer de mama metastàtic, una realitat sovint invisible però que afecta milers de dones a Catalunya. El manifest que s’ha fet públic aquest dijous posa l’accent en la necessitat d’un diagnòstic precoç, més recerca, més assaigs clínics i més suport emocional i social per a les persones que conviuen amb aquesta malaltia.

Segons les dades recollides al manifest, cada any més de 3.400 persones reben un diagnòstic de càncer de mama a Catalunya, i tot i que la majoria se’n surten, prop d’un 30% acabarà desenvolupant metàstasi. “Per elles, per totes, alcem la veu”, diu el manifest, que defensa que el càncer de mama metastàtic no pot quedar fora del focus d’atenció, ni dels recursos, ni de la recerca científica, ni de la conversa pública. L’Oncolliga fa també una crida a posar la persona al centre de l’atenció sanitària, amb una visió integral que abraci els aspectes físics, mentals, emocionals i socials de la malaltia.

Lectura del manifest i llaç humà gegant

Els actes centrals han tingut lloc aquest matí, a les 12 del migdia a la plaça Miquel Santaló de Girona, on l’escriptora Núria Esponellà, afectada de càncer de mama, ha llegit públicament el manifest. Tot seguit, voluntaris assistents a l’acte i alumnes de primària del Col·legi Verd han recreat un gran llaç humà gegant amb els colors del càncer de mama metastàtic (blau, verd i rosa), com a símbol de la visibilitat, la força i l’esperança.

L'escriptora Núria Esponellà durant la lectura del manifest.

L'escriptora Núria Esponellà durant la lectura del manifest. / Toni Vilches (Oncolliga)

Taula rodona sobre el càncer de mama metastàtic

Aquest dijous a la tarda, a les 19 h a l’Hotel Carlemany, tindrà lloc la taula rodona titulada El càncer de mama metastàtic, amb la participació de la Dra. Helena Pla, diferents testimonis de dones que conviuen amb la malaltia, i la moderació de M. Carme Joly. L’acte també es podrà seguir en directe pel canal de YouTube d’Oncolliga Girona.

