Girona ret homenatge al president de la Generalitat Lluís Companys en el 85è aniversari del seu afusellament
L’acte ha tingut lloc aquest migdia a la plaça de la ciutat que porta el nom del polític català
L’Ajuntament de Girona ha homenatjat aquest migdia el polític català i president de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, amb motiu de la commemoració del 85è aniversari del seu afusellament. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha presidit l’ofrena floral juntament amb i el tinent d’alcaldia, regidor de Cultura i portaveu d’ERC, Quim Ayats i Bartrina; la tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania i portaveu de Guanyem Girona, Sílvia Aliu Gifre, i la portaveu del grup municipal del PSC, Bea Esporrín. A l’acte també hi han assistit diversos regidors i regidores de l’Ajuntament.
“Lluís Companys representa una de les millors versions del país. És un símbol de la Catalunya popular, obrera, pagesa, laica, republicana i antifeixista i per això el franquisme el va executar. Vuitanta-cinc anys després, recollim el seu llegat: contra l’extrema dreta, per la gent treballadora, pel país”, ha valorat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
L’acte ha tingut lloc a la plaça de Lluís Companys, ubicada al barri de Pla de Palau – Sant Pau, on hi ha un bust dedicat al president de la Generalitat, obra de l’escultor Josep Maria Subirachs. Una vegada feta l’ofrena floral, les persones assistents han fet un minut de silenci i han cantat Els segadors, himne oficial de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya entre els anys 1933 i 1940, Lluís Companys i Jover, va ser afusellat el 15 d’octubre del 1940, ahir va fer just 85 anys, al castell de Montjuïc de Barcelona després d’un consell de guerra sumaríssim. Companys va ser el 132è president de la Generalitat de Catalunya en substitució de Francesc Macià, qui havia estat el primer president del Parlament de Catalunya l’any 1932.
