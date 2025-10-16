La UdG és la segona universitat espanyola més compromesa amb la societat i el medi ambient
Té deu dels setze criteris analitzats en un rendiment màxim
La Universitat de Girona (UdG) ocupa la segona posició en la classificació d’universitats espanyoles més compromeses amb la societat i el medi ambient, segons el Rànquing CYD d’universitats sostenibles. Aquesta classificació, que es fa per primera vegada, està dedicada íntegrament a les dimensions socials i mediambientals de les universitats espanyoles i avalua les seves tasques en igualtat, lluita contra la discriminació, inclusió, promoció de la salut i sostenibilitat mediambiental.
El rànquing integra deu indicadors referents a la dimensió social, relacionats amb l’equitat, la diversitat, la inclusió, benestar universitari i compromís amb la comunitat. També sis de l’àmbit mediambiental, on s’inclou l’eficiència energètica, la gestió de residus, la mobilitat sostenible o la innovació per la sostenibilitat. La UdG té un rendiment màxim en deu dels 16 apartats totals, i en té quatre en rendiment intermedi i dos en rendiment baix. Això la converteixen en la segona millor d'Espanya, només per darrere la Universitat de València, que té onze apartats en rendiment màxim. També en té deu la Universitat de Màlaga.
Quant a compromís social, la UdG té sis dels deu criteris amb un rendiment màxim, només per darrere les universitats de València i Màlaga, que en tenen vuit en el rendiment màxim. També en té sis la Universitat de Salamanca. Pel que fa al compromís mediambiental, la institució gironina té quatre indicadors dels sis en rendiment màxim, i això la situa com a la primera en aquest apartat juntament amb la Universitat de Vigo.
Criteris d'avaluació
Els resultats han estat elaborats a partir de guies d’informes de sostenibilitat, referències internacionals i plans Estratègics de les pròpies institucions. A més a més, totes les dades recollides han passat per un procés de verificació i control de qualitat abans de procedir al càlcul dels indicadors.
Aquesta classificació representa un instrument d’avaluació comparativa amb un enfocament quantitatiu per a aquestes dimensions. L’objectiu és proporcionar una visió estructurada i objectiva sobre el grau d’implicació de les universitats en aquestes àrees.
La publicació dels resultats es complementa amb el Cercador CyD d’universitats sostenibles, a través del qual es poden consultar 316 iniciatives que promouen les 70 universitats espanyoles que participen en el rànquing. En aquest llistat es destaquen sis projectes de la UdG: la normativa d'exempció docent postmaternitat, la campanya de sensibilització “PROU”, el Diploma d’Especialització en Competències Bàsiques per a la Inclusió Sociolaboral, l’Hort Eco Solidari, els itineraris saludables i el pla d’ambientalització.
