Deu empreses opten a fer les obres de la plaça d'Espanya de Girona
Copisa Constructora Pirenaica SAU és la companyia que ha rebut una millor puntuació, amb una oferta de 3,1 milions d'euros, mentre que el preu de sortida era de 3,6 milions
Les actuacions podrien començar abans d'acabar aquest any i s'allargaran durant quatre mesos
Onze empreses han presentat oferta per fer les obres de la plaça d'Espanya de Girona en el concurs públic que va publicar l'Administrador de Infreastructures Ferroviaries (Adif) l'estiu. Ara, el licitador està en procés d'avaluar les ofertes de les companyies, tot i que ja n'ha descartat una, la de Rubau Tarres SA, per "no complir amb els requisits administratius exigits en el Plec de Condicions Particulars".
Així, hi ha deu empreses que opten a fer les reformes: Rogasa Construcciones y Contratas SAU, Copcisa SA, Construcciones Rubau SA, Vilor Infraestructuras SL, Xavier Alsina SA, Copisa Constructura Pirenaica SAU, Torrescamara y Cia de obras SA, Vials i Medi Ambient SA, i les unions temporals d'empreses formades per Seranco SAU i Serveis i Projectes Begues SL, i José Antonio Romero Polo SAU i Aglomerats Girona SA. Ha estat Copisa Constructura Pirenaica la que ha rebut una millor puntuació (45,04) tenint en compte tots els criteris del contracte.
Aquesta companyia ha presentat una oferta de 3.110.479,78 euros, amb el preu de sortida que era de 3.623.166,66 euros. No ha estat la que ha fet una oferta econòmica més baixa. Això ho ha fet la UTE formada per José Antonio Romero Polo SAU i Aglomerats Girona, que ha proposat executar les tasques per 2.860.490,07 euros. Tanmateix, ha obtingut una puntuació de 37,6, perquè també s'han tingut altres criteris com el programa d'actuacions ambientals o la seguretat i salut.
Quatre mesos d'obres
Quan el maig es va signar l’acord entre l’Ajuntament de Girona i Adif per desencallar el projecte, la previsió era que les obres comencessin entre finals d’aquest any i principis del pròxim. Amb l’ens ferroviari ja avaluant les diferents ofertes semblaria que les tasques podrien començar aquest 2025, tot i que abans s’ha d’adjudicar i formalitzar el contracte. Un cop comencin les obres, l’adjudicatària tindrà quatre mesos per dur-les a terme. Per tant, la nova plaça d’Espanya hauria d’estar enllestida durant el primer semestre de 2026.
S’actuarà de forma integral arreu de la plaça, i això permetrà generar un espai diàfan d’apropament a l’estació, creant noves vies per a les persones i àrees verdes. La finalitat principal, així, és fer una nova urbanització que prioritzi el vianant.
Per començar, la part final del carrer Bailèn, la que passar per davant d’uns locals de restauració, serà per a vianants, amb un pas elevat pels vehicles. Això forma part de les millores pactades amb els veïns el 2017. També serà per a vianants per on ara culen vehicles que es dirigeixen en perpendicular a l'estació des del carrer Barcelona. Per això, els vehicles ja no podran girar des d’aquesta via cap a l’estació.
Carril bici
Pel carrer Pierre Vilar, davant l’estació, sí que circularan vehicles, però es canviarà el sentit de circulació. També es donarà continuïtat al carril bici existent al carrer de Ferràn Soldevila i Zubiburu, que transcorrerà per davant l’estació.
Tanmateix, el contracte detalla que tant pel carrer Pierre Vilar, com pel que es crearà com a prolongació del carrer Bisbe Lorenzana, seran “utilitzats principalment per taxis”. Així i tot, “es permetrà la parada ràpida als viatgers en transport privat i es reservarà espai per càrrega i descàrrega associada als serveis existents a la plaça”. També es reservarà un espai pels vehicles d’emergència.
Llarga espera
La plaça d’Espanya és un solar sense ús des de 2017, tot i que les andanes de l’antiga estació d’autobusos encara són visibles. Tot això, perquè es va enderrocar l'antiga estació del parc Central i es va traslladar durant un temps a la plaça d'Espanya abans que entrés en funcionament l'estació d'autobusos actual, ubicada al subsol del parc Central.
El projecte d'obres a la plaça està enllestit des de fa anys, però s'havien de solucionar alguns conflictes entre l'Ajuntament i Adif sobre la titularitat d'alguns terrenys. El maig d'aquest any, així, es va arribar a un acord pel qual diferents fiques municipals van passar en mans de l'ens ferroviari, sobretot sortides d’emergència del tren d’alta velocitat, mentre que l'Ajuntament va passar a ser titular d'espais com la plaça Poeta Marquina o la mateixa plaça d'Espanya.
