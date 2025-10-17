Més de 1.200 multes en nou mesos i mig per infraccions amb patinet elèctric a Girona
La majoria de les sancions de la Policia Municipal es concentren a l’Eixample Nord, Santa Eugènia, Eixample Sud i Can Gibert del Pla
Redacció
La Policia Municipal de Girona ha imposat 1.206 multes per infraccions amb patinet elèctric en nou mesos i mig. La majoria de les sancions corresponen a conductes com conduir per la vorera o per vies no autoritzades, circular amb més d’una persona sobre el vehicle, portar auriculars o cascos connectats a reproductors de so, o no respectar el semàfor en vermell.
Els barris on s’han detectat més infraccions són Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i l’Eixample nord i sud.
De les 1.206 multes imposades, un 36,4% corresponen a la infracció de conduir per la vorera o per una part de la via no permesa, amb un total de 439 sancions. També s’han registrat 328 multes per circular amb més d’una persona sobre el patinet, 112 per no respectar el semàfor en vermell, 66 per conduir amb cascos o auriculars i 47 per fer servir el mòbil mentre es circulava.
Pel que fa als barris, la major part de les infraccions s’han produït a l’Eixample nord, que inclou zones de l’Eixample i els barris de Devesa-Güell, Figuerola-Bonastruc i Sant Narcís nord. En aquesta zona s’han posat 266 multes, un 22,6% del total. Santa Eugènia ocupa el segon lloc, amb 237 sancions (19,7%), seguida de l’Eixample sud amb 121 multes (10%), que inclou l’altra part de l’Eixample i els barris de Pla de Palau – Sant Pau i Sant Narcís sud. En quart lloc, es troba Can Gibert del Pla, amb 100 sancions (8,3%).
Més de 130 denúncies el setembre
El mes de setembre passat, la Policia Municipal va dur a terme diferents controls i campanyes per la ciutat per detectar i frenar aquestes conductes i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Durant aquesta campanya es van realitzar 104 controls, en els quals es van interposar 132 denúncies i es van revisar 667 patinets elèctrics.
Evolució
Les sancions a patinets elèctrics a Girona han anat augmentant amb els anys, en paral·lel a la proliferació d’aquests vehicles i a l’increment dels controls policials. Aquest 2025, de gener a octubre, s’han imposat 1.206 multes, mentre que l’any 2024 se’n van registrar 1.315; el 2023, 1.080; el 2022, 391; i el 2021, 692. La regulació dels patinets dins les ordenances municipals va entrar en vigor a finals de novembre de 2020, informa l'ajuntament en un comunicat.
