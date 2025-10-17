El PSC de Girona denuncia "l’abandonament" del Pont Major
Els socialistes demanen que el Pla de Barris serveixi per "transformar de veritat el barri"
Redacció
El grup municipal del PSC a Girona ha denunciat, aquest divendres, "la situació de decadència i abandonament que pateix el barri de Pont Major", on "la falta de manteniment i la desatenció per part de l’Ajuntament de Girona són cada vegada més visibles."
Segons els socialistes, els problemes "s’acumulen". Parlen de "manca de neteja i la degradació de l’espai públic" i d"obres mal acabades i la desatenció dels equipaments bàsics". “Pont Major és l’exemple clar del que passa quan un govern es desentén dels barris i només mira cap al centre. La deixadesa és visible a cada cantonada” ha lamentat el regidor i portaveu adjunt del grup, Maxi Fuentes.
El mal estat del paviment, els embornals sense manteniment, els jocs infantils abandonats i la senyalització que consideren "confusa" són alguns dels elements que evidencien aquesta situació. Fuentes ha denunciat que “la neteja planificada en profunditat amb maquinària no es realitza amb la freqüència anunciada i hi ha zones, com el carrer Illes Filipines, que sovint queden fora del recorregut”, i ha afegit que “els veïns se senten ignorats i sense cap resposta efectiva de la regidora de barri”.
A aquesta "manca d’atenció" s’hi suma el cas dels pisos de l’Aurora, on l’Ajuntament ha anunciat la finalització d’unes obres “que estan lluny de poder considerar-se acabades”. Fuentes ha remarcat que “els veïns es troben amb un entorn ple de deixalles, ferralla i vehicles abandonats, mentre l’asfalt del carrer és ple d’esvorancs i la coberta de l’edifici continua feta d’uralita amb filtracions”. El regidor ha criticat que “l’Ajuntament presenta com a millora el que, en realitat, són pedaços que paguen els mateixos veïns, sense haver pogut opinar sobre una actuació que només ha resolt una part dels problemes”.
Consultori local
Un altre exemple de desídia és el del Consultori Local del Pont Major, on fa anys que s’espera la substitució dels finestrals de fusta obsolets, un compromís que correspon al consistori segons el conveni amb l’Institut Català de la Salut. “És incomprensible que una actuació de menys de 8.000 euros, que milloraria l’eficiència energètica i la dignitat de l’espai, estigui encallada des de gener de 2023. Aquesta és la millor prova d’un govern que no viu els barris, que no els coneix ni els pateix” ha afirmat Fuentes.
Pla de barris
En relació amb la recent presentació del Pla de Barris per part del govern municipal, el PSC ha celebrat que Girona opti a aquesta convocatòria impulsada per la Generalitat de Catalunya, però ha reclamat que la proposta presentada per l’Ajuntament sigui "realista, profitosa i centrada en el dia a dia dels habitants del barri".
“Esperem que aquest Pla de Barris no es quedi en un catàleg de bones intencions. Si realment es vol transformar Pont Major, cal començar per resoldre els problemes que els veïns pateixen avui: la manca de manteniment, la brutícia, el paviment trencat o la desatenció dels equipaments” ha remarcat Fuentes.
El regidor socialista ha afegit que “els grans projectes són benvinguts, però no poden servir d’excusa per ignorar la realitat quotidiana dels barris”.
En aquest sentit, ha demanat que l’Ajuntament aprofiti aquesta oportunitat per revertir anys de deixadesa i treballi de manera coordinada amb la Generalitat “per fer del Pla de Barris una eina útil, transformadora i al servei de la gent”.
Des del PSC-Girona pel Canvi reclamen una actuació "integral i planificada que posi fi a anys de degradació i desatenció". “No podem continuar amb pedaços mentre els problemes estructurals s’enquisten. Cal una mirada de ciutat que inclogui Pont Major, perquè Girona no s’acaba al centre. La ciutat ha de cuidar tots els seus barris per igual” ha conclòs Fuentes.
