Assalten un jove al Barri Vell de Girona i el colpegen al cap amb una ampolla de vidre per robar-li
L’agressió es produeix a pocs metres de la plaça de la Catedral i la víctima acaba a l’hospital amb 11 punts de sutura
Un jove de 27 anys va ser víctima d’un robatori violent al Barri Vell de Girona, en què va rebre un fort cop al cap amb una ampolla de vidre. Les ferides van requerir 11 punts de sutura a l’hospital Josep Trueta. Els Mossos d’Esquadra busquen tres homes implicats en l’agressió i el robatori.
Els fets van passar la nit del divendres 10 d’octubre al dissabte 11. La víctima tornava de treballar i, faltant pocs minuts per la mitjanit, enfilava el carrer de la Força amb destinació a la plaça de la Catedral. De sobte, va sentir que algú l’agafava per l’espatlla. En girar-se, un home el va colpejar al cap amb un objecte que en aquell moment no va poder identificar.
Mentre sangnava, un dels tres lladres li va arrabassar la bossa de mà tipus ronyonera, que contenia la cartera i les claus de casa. Un dels agressors va exclamar: “Què hem fet?” durant el robatori i veient la cara ensangoda del noi, poc abans de marxar tots tres de la zona caminant tranquil·lament. Tot i això, li van llençar la bossa de tornada sense els diners que hi portava, uns 200 euros.
A l'hospital
A la plaça de la Catedral no hi havia ningú. La víctima, que vivia a prop, va anar immediatament al portal de casa i va trucar amics per ajudar-lo, mentre alertava el 112. Un amic el va portar a l’hospital Trueta , i l’altre es va quedar amb els Mossos.
A Urgències, els metges van tractar cinc ferides al cap i al front, una de profunda, causades per una ampolla. Va rebre 11 punts de sutura abans de tornar a casa, encara impactat per l’agressió.
L’endemà, va presentar denúncia i els Mossos confirmen que tenen una investigació oberta i busquen els tres lladres. Aquests anaven amb la cara descoberta i tindrien més de 30 anys.
