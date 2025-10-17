Tret de sortida a la reforma de l’entorn de la parròquia de Sant Pau de Girona
Les obres al voltant del carrer Narcís Blanch comencen dilluns
Redacció
Les obres de reforma de l’entorn de la parròquia de Sant Pau arrencaran el pròxim dilluns, 20 d’octubre. Aquests treballs tindran com a objectiu pacificar un tram del carrer de Narcís Blanch i Illa i ampliar la zona esportiva i d’esbarjo existent. Està previst que s’allarguin fins a principis de 2026 i que es produeixin afectacions en el trànsit mentre s’executin.
L’objectiu de la reforma de l’entorn de la parròquia de Sant Pau és crear una plaça per al barri en un punt on hi ha una pista poliesportiva i una zona d’estada i joc amb una taula de ping-pong. La transformació d’aquest punt del barri de Pla de Palau – Sant Pau permetrà que "es pugui comptar amb una zona d’esbarjo més segura, saludable i jugable, ja que s’eliminarà el trànsit rodat i, en conseqüència, el fum i el soroll dels vehicles", segons un comunicat de l'Ajuntament de Girona.
L’actuació es desenvoluparà al llarg del carrer de Narcís Blanch i Illa, des del seu encreuament amb el carrer del Riu Llierca estenent-se fins al carrer del Riu Ser. Tot aquest tram, que té una superfície de 1.280 m2 , passarà a ser un espai exclusiu per a persones vianants. L’indret es pacificarà amb la col·locació de mobiliari urbà, així com amb arbres i vegetació per tal de crear "una plaça amable i de proximitat per al barri que fomenti el joc, la socialització i la trobada intergeneracional". A més, es reforçarà l’enllumenat amb la incorporació de lluminàries que supleixin i millorin la il·luminació del carrer.
Afectacions en el trànsit
L’inici d’aquestes obres comportarà diverses afectacions de trànsit. Concretament, no es podrà circular per al carrer de Narcís Blanch. Per això, els vehicles que circulin per aquest carrer des del carrer del Migdia, quan arribin al tram afectat s’hauran de desviar cap al carrer del Riu Llierca, on encara es podrà circular en ambdues direccions.
Respecte als vehicles que circulin pel carrer de Narcís Blanch des del carrer de Barcelona, s’hauran de desviar pel carrer del Riu Ser, que esdevindrà de sentit únic. Per això, a partir de dilluns, els vehicles provinents del carrer de Saragossa no podran seguir recte pel carrer del Riu Ser, sinó que s’hauran de desviar pel carrer de Sant Ignasi. A mesura que avancin els treballs, es produiran noves afectacions del trànsit rodat. Una vegada acabin les obres, aquests canvis seran permanents.
Aquesta reforma no ha agradat a tothom. Des de l'Associaicó de veïns, fa uns mesos es va fer un comunicat on es criticava l'Ajuntament per haver-los "ignorat" a l’hora de consensuar el projecte per fer per a vianants l’entorn de la parròquia de Sant Pau. Van denunciar que "ni una sola proposta" feta per a ells havia estat "acceptada", tot i que l’Ajuntament els va presentar «dues vegades el projecte».
