Veïns de la Massana de Salt qüestionen que el parc sigui un "refugi climàtic"
Alguns residents expressen la seva preocupació per l’estat de conservació del Parc de la Massana,
Redacció
L'Associació de Veïns de la Massana de Salt ha posat en qüestió que el parc sigui un "refugi clmàtic". Asseguren que des de fa temps, hi ha residents que expressen la seva "preocupació per l’estat de conservació del Parc de la Massana", recordant que és "un dels parcs interurbans de grans dimensions del municipi i un dels espais verds més utilitzats per la ciutadania".
Tot i celebrar que l’Ajuntament hagi mostrat el seu compromís amb la renovació d’arbres malalts o morts i amb la renovació d'alguns refugis climàtics, l'associació considera que "sorprèn que el Parc de la Massana, que hauria de ser un dels principals exemples d’aquest model de sostenibilitat, presenti un estat tan deficient."
Fa uns dies, l'Ajuntament va anunciar L’Ajuntament de Salt l'inici de la plantació de 163 nous arbres al sector de Parc Monar de la vila amb l’objectiu de configurar noves zones d’ombra en aquest espai natural a tocar de la séquia Monar i que es converteixi en un nou refugi climàtic natural i exterior durant els mesos de calor més intensa.
L’Associació de Veïns de la Massana, va impulsar fa temps una acció reivindicativa per demanar la replantació dels arbres morts i la millora del manteniment general del parc. Es va realitzar una intervenció inicial, que consideren "petita" però assenyalen que "no s’ha establert cap pla de seguiment ni de manteniment regular, fet que ha provocat que la situació empitjori amb el pas dels mesos."
Exposen que "actualment", es poden observar "arbres morts sense substituir, zones sense gespa, paviment aixecat i una jardineria molt deteriorada", la qual cosa consideren que afecta "no només la imatge del parc sinó també el benestar de les persones que en fan ús diari: famílies, infants, gent gran i associacions que hi organitzen activitats."
Des de l'associació, es reclama que el Parc de la Massana rebi "l’atenció que mereix com a espai verd essencial del poble, i que es planifiqui una actuació integral amb seguiment i manteniment continuat."
