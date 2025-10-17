Veïns de Montjuïc es queixen del soroll nocturn en la recollida de residus
La plataforma Girona Neta i Digna explica que el buidatge dels bujols que fan els camions, de vegades, es fa passada la una de la matinada
Els veïns i veïnes de diverses comunitats de pisos del barri de Montjuïc s’han adreçat a Girona Neta i Digna demanant ajuda, assegurant "que estan cansats de no ser escoltats per l’Ajuntament de Girona ni per l’empresa concessionària". Expliquen que ningú els fa cas o els "donen llargues", mentre continuen patint sorolls intensos ben entrada la matinada cada cop que els camions buiden els bujols de les zones comunitàries.
Hi ha nits que a la 1:15 hores diversos veïns senten els sorolls del pas del camió i el soroll del buidatge dels bujols.
Indiquen que és un "problema recurrent trenca el descans i genera una sensació d’impotència entre els residents", expliquen des de la plataforma. "El buidatge nocturn dels bujols a hores inacceptables és una mostra clara d’una mala planificació de les rutes de recollida", insisteixen.
Volen deixar clar que "els treballadors no en tenen cap culpa". En aquest sentit, exposen que "ells fan la seva feina com poden, amb les eines i horaris que els responsables els manen complir" i que "la responsabilitat és de qui organitza el servei i estableix les rutes i torns, és a dir, de l’Ajuntament de Girona i de la UTE FCC–Arema."
Des de Girona Neta i Digna apunten que "no és tan complicat modificar els horaris, començant primer pels bujols de les comunitats i continuant després amb el porta a porta, per tal de reduir el soroll i respectar el descans de la gent."
Recorden que "cada dia molts ciutadans denuncien contenidors plens, desbordats o mal ubicats, i que aquestes queixes són constants" pe`ro detallen que Però ara posen "el focus en un altre problema igualment greu: el soroll nocturn, que afecta directament la salut i el descans dels veïns."
