La Fira d’entitats torna a la plaça Catalunya de Girona

Participen tretze associacions

Una de les parades de la Fira d'entitats.

Una de les parades de la Fira d'entitats. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Un any més, la plaça de Catalunya de Girona acull al llarg del dia d’ahir la Fira d’entitats Girona Voluntària que té per objectiu donar a conèixer les associacions que reparteixen solidaritat. N'hi ha tretze entre les diferents parades i també s'ha fet un vermut solidari al matí i a la tarda es farà un ball en línia.

