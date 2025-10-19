Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
La via ha estat tallada en els dos sentits de la marxa
Una dona ha resultat ferida greu i un home i una dona lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a Fornells de la Selva, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els ferits han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La via ha estat tallada durant més d'una hora i mitja en els dos sentits de la marxa a causa d'aquest accident. Finalment, ha reobert passades les 15.30 hores.. Al lloc del sinistre s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
