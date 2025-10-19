Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva

La via ha estat tallada en els dos sentits de la marxa

Un cotxe dels Mossos senyalitzant un accident de trànsit

Un cotxe dels Mossos senyalitzant un accident de trànsit / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Fornells de la Selva

Una dona ha resultat ferida greu i un home i una dona lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a Fornells de la Selva, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els ferits han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La via ha estat tallada durant més d'una hora i mitja en els dos sentits de la marxa a causa d'aquest accident. Finalment, ha reobert passades les 15.30 hores.. Al lloc del sinistre s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

