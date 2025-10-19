El Futur Fest 2025 omple Girona i converteix la ciutat en epicentre del talent digital català
El certamen, celebrat dins la Catosfera, reuneix creadors i públic jove en una jornada de cultura i innovació digital
El Futur Fest 2025 ha omplert Girona i s'ha consolidat com aparador dels creadors digitals en català. El festival, celebrat aquest dissabte dins la Catosfera 2025, ha reunit joves comunicadors amb pòdcasts en directe com l'Arrabassada, El Rodamón o Can Putades a El Foment. A més, també ha comptat amb música i activitats de networking, culminant amb el concert de Durum Hawai a l'Ateneu 24 de juny. La Catosfera, que ha arribat a la seva 18a edició, ha reafirmat Girona com la capital digital del país amb tres dies de reflexió, divulgació i entreteniment. Tallers, col·loquis i el SEO Day 2025 han destacat en aquesta edició.
Girona ha acollit aquest cap de setmana el Futur Fest 2025, una jornada que ha reunit centenars de creadors i comunicadors dels Països Catalans. El festival, que ha arribat a la seva quarta edició, s'ha consolidat com el gran aparador dels nous referents digitals del país, amb una programació que ha combinat pòdcasts en directe, música i activitats de networking.
Aquest dissabte, des del matí fins a la nit, El Foment, a la plaça dels Mercaders, ha bullit d'activitat amb propostes que han anat des de formats emergents fins a creadors consolidats. Entre els pòdcasts destacats hi havia El Rodamón, amb Júlia Cubarsí i Farners PeiHong; Sonades, amb DJ Kzu; Cubates i Dracs, amb Elisabet Aloy i Adrià Llagostera; L'Arrabassada, amb Pol Solernou (Polyklin), i No Cardis! de Can Putades, que ha entrevistat el grup 31 FAM en directe.
El festival ha tancat la jornada amb un concert de Durum Hawai a l'Ateneu 24 de juny, dins la Mostra Underground .CAT, posant el punt final a un dia que ha combinat cultura digital, música i festa. Un set de gravació obert ha permès la col·laboració espontània entre creadors i assistents, fomentant la creativitat col·lectiva i l'intercanvi d'idees.
El Futur Fest consolida la seva aposta per una nova generació de creadors en català, diversa, oberta i connectada, i es confirma com una cita ineludible per al sector.
La Catosfera: tecnologia, divulgació i humor
El Futur Fest s'ha celebrat dins el marc de la Catosfera 2025, que aquest cap de setmana ha tancat la seva 18a edició. Durant tres dies (del 16 al 18 d'octubre), l'esdeveniment ha convertit Girona en la capital digital de Catalunya, amb una programació que ha combinat reflexió tecnològica, divulgació, humor i entreteniment.
Aquesta edició ha destacat per la seva transversalitat, connectant àmbits com la tecnologia, la comunicació, l'educació, la creació de continguts i la llengua. Entre les activitats més rellevants hi ha hagut el taller 'Com protegir-te de les estafes al mòbil', dedicat a la ciberseguretat; el col·loqui 'Olfacte i ofici: una conversa amb Josep Cuní', moderat per Magda Gregori; la xerrada 'El català dona clics', amb Marc Sarrats, Arnau Tordera i Alba Segarra; i el SEO Day 2025, amb especialistes com Inma Cruz, Marc Cruells i Raquel González.
