Protecció Civil de Salt celebra el seu desè aniversari a l’Era de Cal Cigarro
L’acte ha posat en valor la tasca del voluntariat que actua com a primera resposta davant emergències i que aspira a continuar creixent
Sarahi Chahin
L’Era de Cal Cigarro de Salt ha acollit avui la Trobada de Protecció Civil de Salt pel seu desè aniversari. La jornada que ha començat a les nou del matí ha reunit veïns, autoritats i cossos d’emergència per commemorar una dècada de servei.
La presidenta i cap de l’associació, Laura García Gómez, ha ressaltat que es tracta de voluntaris no remunerats que actuen «com a equips de primera resposta davant d’emergències i catàstrofes». Actualment, el grup està format per dotze membres, tot i que Gómez ha assegurat que la intenció és «arribar a ser trenta i fins i tot molts més».
La jornada ha comptat amb una exposició de vehicles d’emergència, demostracions i activitats obertes a tots els públics. Durant l’acte s'ha reconegut la tasca dels voluntaris i col·laboradors que, com Jose Maria Yánez Viñolas, membre de la junta i voluntari jubilat, han destacat per la seva implicació. Viñolas ha rebut la condecoració de Voluntari d’Honor i ha expressat que, per ell, «ajudar a les persones és un orgull». A més, ha aprofitat per animar a altres a sumar-se al voluntariat.
Pel que fa als requisits per formar part de l’equip, Gómez ha explicat que cal «ser major d’edat, disposar de DNI o NIE i completar el Curs bàsic per a voluntariat de Protecció Civil», impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). A més, ha destacat que, des de l’associació, es fomenta l’intercanvi de coneixements. «En el meu cas sóc tècnica d’emergències sanitàries i aprofito la meva experiència professional per reforçar la preparació davant d’emergències», ha assenyalat Gómez.
La celebració ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Salt i la participació de Bombers de la Generalitat, Policia Local, Mossos d’Esquadra, el SEM i altres associacions de Protecció Civil. També hi han col·laborat empreses locals. L’alcalde, Jordi Viñas, també va assistir a l’acte.
