250 propietaris poden votar aquesta setmana per decidir si es canvia el nom de la plaça Poeta Marquina de Girona

L'Ajuntament ha engegat un procés participatiu perquè s'anomeni plaça del Carril, el seu nom històric

El tinent d'alcaldia Sergi Font explica que és una fase "consultiva" i que l'última paraula la té la comissió del Nomenclator

La plaça Poeta Marquina, en una imatge d'aquest estiu.

La plaça Poeta Marquina, en una imatge d'aquest estiu. / Marc Martí Font

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Des d'aquest dilluns i fins divendres 250 propietaris dels habitatges o locals ubicats a la plaça Poeta Marquina de Girona podran votar per decidir si es canvia el nom de l'espai per plaça del Carril, el seu nom històric. L'Ajuntament de Girona, com ha fet en els últims anys, pretén eliminar els símbols o noms franquistes que hi ha a la ciutat i ara ho pretén fer amb la plaça Poeta Marquina. Eduardo Marquina va ser un poeta compromès amb el bàndol franquista durant la Guerra Civil i durant la dictadura.

En aquest sentit, el consistori ha tingut en consideració la nul·la relació del poeta amb la ciutat i la voluntat de complir amb la Llei de Memòria Històrica. L'estiu passat, per exemple, va retirar cinc plaques i una creu del Cementiri Vell, o en els últims mesos ha retirat una trentena de plaques franquistes de diferents espais de la ciutat.

