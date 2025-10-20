Trànsit
La carretera Barcelona és el vial amb més accidents amb ferits de Girona
En els darrers anys, els carrer amb més accidents eren l’avinguda Josep Tarradellas i l’avinguda deSanta Eugènia
El 2024 té menys accidents que en anys anteriors i menys persones ferides
La carretera Barcelona s’ha convertit en el vial amb més accidents de trànsit amb persones ferides a la ciutat de Girona. Aquest carrer sempre ha estat un dels principals punts amb sinistres a la capital gironina per la seva configuració, però en els darrers anys havia quedat per sota de l’avinguda Josep Tarradellas i del carrer Santa Eugènia. Es tracta d’una carrer molt llarg, amb moltes cruïlles i semàfors i amb dos carrils de circulació per sentit. El 2022, amb quinze xocs amb ferits havia estat el cinquè vial amb més accidentalitat i el 2023 va ser el tercer també amb quinze casos.
Les darreres dades, corresponents al 2024, situen el vial el primer posició amb 23 accidents. Acontinuació hi ha el carrer Santa Eugènia (21 xocs), l’avinguda Josep Tarradellas (19 accidents), el passeig d’Olot (18) i el carrer riu Güell i l'avinguda Sant Narcís (ambdós amb 9 sinistres). Tots tenen unes característiques similars en tot el carrer o en una part a la carretera Barcelona. Són carrers rectes amb doble carril de circulació. Només el carrer Santa Eugènia té gran part del vial d’un sol carril.
De fet, l’Ajuntament fa anys que intenta reduir l’accidentalitat en aquests carrers amb diferents mesures. Recentment ha col·locat quatre radars. Tres dels quatre són en carrers on hi ha més sinistres. Un està a la carretera Barcelona ( a l’altura del carrer de la Creu); un altre està ubicat a l’avinguda Josep Tarradellas (a l’altura del col·legi Maristes); un tercer està al carrer riu Güell (a l’altura del carrer Bastiments, ja al barri de Can Gibert). El quart radar està col·locat al carrer Pedret (a l’altura del Centre Cívic), que alguns anys també apareix com a punt amb accidents de trànsit. A la carretera Barcelona, a més, hi ha una càmera que multa els que se salten el semàfor a la cruïlla amb el carrer Emili Grahit.
Altres carrers amb accidentalitat destacada amb la implicació de persones ferides al llarg del 2024, van ser la Gran Via de Jaume I, (8), el passeig de la Devesa (6), la rotonda del Mas Gri (6) i la rotonda de l’Assemblea de Catalunya (6).
Tot i que en aquesta ocasió no apareixen entre els deu carrers amb més accident de trànsit, també solien ocupar les primeres posicions el carrer Migdia, el d’Emili Grahit o el carrer del Carme, entre d’altres. En menor mesura però també presents per tenir accidents amb ferits hi ha carrers com l’avinguda Lluís Pericot, la carretera de Santa Coloma de Farners o el carrer Bonastruc de Porta.
Accidentalitat
El 2024 va ser, en termes generals, un dels que ha registrat menys accidents dels darrers anys. Hi va haver 1.129 accidents, dels quals un va acabar essent mortal i 357 van tenir alguna persona ferida.
Si es mira enrere, l’any 2022 va registrar 1.462 xocs (més de 300 més que el 2024). A nivell de ferits, el 2020, per exemple, n’havia tingut 536 (quasi 200 més que el 2024).
La tipologia més comuna d’accidents és la col·lisió lateral (275 xocs), seguida de l’encalç (208) i la col·lisió amb vehicles estacionats (177) .
La causa més freqüent d’un accidentes deu a una errada del conductor (60), no deixar la distància de seguretat (31) i no respectar la preferència d’un vianant (27).
