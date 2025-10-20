Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
El foc s’ha originat al motor del vehicle, aparcat al carrer Migdia, i no ha causat ferits
Una furgoneta s’ha incendiat aquesta tarda al carrer Migdia de Girona, a tocar del carrer Emili Grahit. El foc, que ha començat al motor del vehicle, no ha causat ferits. L’avís s’ha rebut a les 15.37 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat, que han pogut apagar les flames en pocs minuts. Segons el cos d’emergències, el propietari del vehicle ha pogut buidar-lo abans que el foc es propagués.
Ara mateix, el carrer Migdia està tallat al trànsit mentre els Bombers ventilen la zona i retiren la furgoneta afectada.
