Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta

El foc s’ha originat al motor del vehicle, aparcat al carrer Migdia, i no ha causat ferits

Vídeo | Incendi d'una furgoneta al centre de Girona

Vídeo | Incendi d'una furgoneta al centre de Girona

Cati Garcia

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Una furgoneta s’ha incendiat aquesta tarda al carrer Migdia de Girona, a tocar del carrer Emili Grahit. El foc, que ha començat al motor del vehicle, no ha causat ferits. L’avís s’ha rebut a les 15.37 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat, que han pogut apagar les flames en pocs minuts. Segons el cos d’emergències, el propietari del vehicle ha pogut buidar-lo abans que el foc es propagués.

Les fotos de l'incendi d'un vehicle al carrer Migdia de Girona

Les fotos de l'incendi d'un vehicle al carrer Migdia de Girona

Veure Galeria

Les fotos de l'incendi d'un vehicle al carrer Migdia de Girona / Gerard Fabrellas

Ara mateix, el carrer Migdia està tallat al trànsit mentre els Bombers ventilen la zona i retiren la furgoneta afectada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
  2. Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
  3. Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
  4. Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
  5. La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
  6. El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
  7. Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
  8. 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes

Les grans empreses de Girona milloren la facturació però redueixen les plantilles

Les grans empreses de Girona milloren la facturació però redueixen les plantilles

Madrid On Ice vuelve al estadio Riyadh Air Metropolitano con una pista de hielo de 4.200 metros cuadrados

Madrid On Ice vuelve al estadio Riyadh Air Metropolitano con una pista de hielo de 4.200 metros cuadrados

Madrenas reitera que la sentència sobre els aparcaments soterrats de Girona "no qüestiona" la municipalització

Madrenas reitera que la sentència sobre els aparcaments soterrats de Girona "no qüestiona" la municipalització

La nova gamma de roba interior de Kim Kardashian ha embogit les xarxes socials

La nova gamma de roba interior de Kim Kardashian ha embogit les xarxes socials

L’Oncobike recull més de 60.000 euros per donar suport als afectats de càncer

L’Oncobike recull més de 60.000 euros per donar suport als afectats de càncer

Què se sap del robatori al Louvre i qui són els lladres? Les hipòtesis que estudien la policia i els experts

Què se sap del robatori al Louvre i qui són els lladres? Les hipòtesis que estudien la policia i els experts

Salt proposa incrementar la taxa de residus 8,24 euros per domicili per al 2026

Salt proposa incrementar la taxa de residus 8,24 euros per domicili per al 2026

Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta

Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
Tracking Pixel Contents