Inverteixen més de 2,3 milions en millorar el clavegueram i la xarxa d’aigua de Girona, Salt i Sarrià de Ter
La societat Cicle de l’Aigua del Ter preveu actuacions com la renovació de les canonades a les Pedreres i la millora del carrer Emili Grahit
La societat Cicle de l’Aigua del Ter (CATSA) invertirà més de 2,3 milions d’euros el 2026 per adequar i millorar el sistema de clavegueram i la xarxa d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter. La xifra representa un increment respecte dels 1,8 milions d’euros destinats aquest 2025 i més del doble dels 880.000 invertits l’any anterior.
A Girona, les actuacions més destacades se centraran en la xarxa de distribució d’aigua potable, amb un pressupost de més de 800.000 euros. Dins aquest paquet, la més important serà la renovació completa de la xarxa d’una part del barri de les Pedreres, als carrers Pirineus i Regiment de Baza, amb una inversió prevista de 300.000 euros. També es destinaran 150.000 euros a la millora de la xarxa al voltant del carrer Narcís Roca i Farreras, 120.000 euros a la zona de la plaça dels Països Catalans i 17.500 al carrer del Carme, a tocar del pont de l’Areny.
Pel que fa al sanejament, s’hi destinaran gairebé 378.000 euros per adequar la xarxa en un tram del carrer Emili Grahit. La resta del pressupost servirà per actuacions puntuals (60.000 euros) i per adequar l’Estació de Bombeig d’Aigües Residuals del parador Güell (20.000 euros), entre altres intervencions.
"Més ambicioses"
El regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona i conseller delegat de CATSA, Sergi Cot, ha afirmat que “les inversions previstes per aquest 2026 apunten en bona direcció i són favorables a la nostra ciutat, però ens agradaria poder disposar de més recursos perquè poguessin ser encara més ambicioses”. Cot ha remarcat que “en un futur climàtic d’intensificació dels períodes de sequera, tota inversió actual en clau de prevenció o millora és la línia a seguir”.
A la planta de tractament d’aigua potable de Bescanó, situada al barri de Montfullà, s’hi destinaran més de 680.000 euros per millorar la planta de fangs i els filtres de sorra. L’obra de la planta de fangs es finançarà conjuntament amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, amb qui CATSA manté un conveni de cooperació per a l’ús de la instal·lació.
El tinent d’alcaldia i regidor de Territori de l’Ajuntament de Salt, Àlex Barceló, ha recordat que “des d’aquest 2025 el municipi de Salt ha cedit el manteniment de sanejament a CATSA amb la voluntat de dotar l’empresa pública de més competències en una qüestió bàsica i molt important per a qualsevol municipi”.
Pel que fa a Sarrià de Ter, aquest 2025 s’han invertit 466.764 euros en la primera fase d’adequació i millora de la xarxa de distribució d’aigua potable als carrers del Firal, del Carrilet, Major i de les Lloses, amb un finançament parcial de 300.000 euros per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. Està previst que les obres finalitzin entre finals d’aquest any i principis del següent. L’alcalde de Sarrià de Ter, Isaac Ramió, ha valorat que “la inversió realitzada per CATSA aquest 2025 a Sarrià de Ter és fonamental per a la qualitat de vida dels nostres veïns. També per a l’eficiència i la sostenibilitat ambiental del municipi, ja que la renovació de les canonades reduirà significativament les pèrdues d’aigua”.
Aquest any, CATSA també ha destinat més de 143.500 euros a equipar el laboratori amb material especialitzat, com un cromatògraf de gasos amb espectrometria de masses, i 162.000 euros a la renovació d’equips informàtics i servidors. Segons la societat, aquesta última inversió permetrà adaptar-se a les exigències de seguretat marcades per l’Esquema Nacional de Seguretat i reforçar la ciberseguretat de l’organisme.
