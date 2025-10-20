Les ordenances fiscals de Girona pel 2026 s'aproven sense el vot a favor de l'oposició
La portaveu socialista, Bea Esporrín, acusa l'equip de govern de fer "trampa" per no avisar de les normes a l'hora d'abaixar la taxa d'escombraries a aquells que ho han fet bé
L'Ajuntament de Girona ha aprovat de forma provisional les modificacions de les ordenances fiscals de l'any 2026, que inclouen la nova taxa d'escombraries, que baixarà pel 77,9% dels contribuents. El punt s'ha aprovat amb el vot a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), mentre que els partits de l'oposició no hi han donat suport. El PSC i VOX han votat en contra i presentaran al·legacions a diferents punts de la proposta, mentre que el PP s'ha abstingut.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sílvia Aliu, ha defensat la proposta per part de l'equip de govern i ha assegurat que les ordenances fiscals per al pròxim any són "fruit d'un treball rigorós i responsable". A més, ha destacat que s'ha fet un "esforç per no augmentar la pressió fiscal" conscients "del moment que viu molta gent" i, per això, no s'apujaran els cinc grans impostos: IBI, ICIO, plusvàlua, activitats econòmiques i circulació.
Taxa d'escombraries
De la mateixa manera, ha destacat com la taxa d'escombraries baixarà l'any vinent per més de 38.000 habitatges, el que significa "un reconeixement directe a qui participa del servei". També es preveuen excepcions per "casos particulars".
Igual que en la taxa d'aquest any, continua havent-hi 35 supòsits diferents depenent del consum d'aigua i la superfície de l'habitatge. Ara, però, l'import a pagar es disminueix pel 77'9% dels veïns que l'Ajuntament calcula que han utilitzant, mínim, 24 vegades durant un semestre la targeta o els cubells del nou sistema de recollida de residus. En canvi, la taxa pujarà pel 22,1% restant que no l'ha utilitzat o ho ha fet molt poc.
Posant un cas pràctic. Aquest 2025, tenint en compte el supòsit més baix, el contribuent ha pagat 200 euros. La proposta pel 2026 és que el que ha utilitzat bé el nou sistema pagui 191 euros, mentre que el que no ho ha fet bé en pagarà 263. Per altra banda, en el supòsit més elevat, aquest any s'ha pagat 390 euros. Havent-ho fet bé amb el nou model de recollida de residus, el pròxim any pagarà 382 euros, mentre que si ho ha fet malament en pagarà 526 (una diferència de 136 euros respecte a l'any anterior). S'ha de tenir en compte que hi pot haver una bonificació de 25 euros si s'utilitzen les deixalleries.
Crítiques de l'oposició
La proposta de les ordenances fiscals no ha rebut el suport de cap dels tres partits de l'oposició. El PSC ha votat en contra i ha assegurat que presentaria al·legacions. La portaveu socialista, Bea Esporrín, ha agraït que no es pugés l'IBI i que hi hagués les bonificacions verdes, però veuen "marge de millora". També, perquè el 2024 "van quedar pendents d'executar gairebé 63 milions d'euros del pressupost que es podien haver utilitzat per introduir més bonificacions o abaixar la taxa".
A més, ha dit que la baixada en la taxa d'escombraries era "simbòlica" i ha acostat l'equip de govern de fer "trampa" per "no avisar de les normes". Així, ha lamentat que la pujada per aquelles persones que no han fet un bon ús del servei sigui "desproporcionada" i ha insistit, igual que l'any passat, en el fet que la taxa s'hauria de calcular pel pedró i no per la superfície.
De la mateixa manera, el regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha votat en contra i assegurat que presentaria al·legacions. Domínguez ha indicat que la taxa d'escombraries "augmenta la pressió fiscal sobre famílies, autònoms i comerç" i que, a més, "introdueix un sistema de control del ciutadà impropi d'una administració que ha d'estar al servei dels veïns".
En canvi, el regidor del PP, Jaume Veray, s'ha abstingut en la votació. Fent referència la taxa d'escombraries, ha explicat que "qualsevol alleugeriment fiscal, per molt modest que sigui, és benvingut". Veray, però, no està d'acord tampoc amb calcular la taxa a partir de la superfície, i també ho faria pel pedró. El regidor popular s'ha abstingut per "no bloquejar unes ordenances que almenys no empitjoren la situació actual", però tampoc poc "avalar unes propostes que no porten a un model de ciutat ni a un horitzó econòmic clar".
No es pot fer "populisme"
Sílvia Aliu ha agraït l'abstenció del PP, i ha retret el vot en contra de PSC i Vox perquè "sigui com sigui el model sempre és un no". La regidora ha criticat els socialistes de fer "populisme per una qüestió de la Generalitat i d'Europa d'assumir el cost real de la recollida de residus". També ha assegurat que la baixada de la taxa d'escombraries, a diferència del que ha dit l'oposició, "no és simbòlica".
L'alcalde, Lluc Salellas, ha intervingut al final del debat. També ha agraït l'abstenció de Veray i ha criticat el PSC i Vox que prefereixin votar que "els que ho estan fent bé continuïn pagant el mateix". Això, el "sorprèn".
