Madrenas reitera que la sentència sobre els aparcaments soterrats de Girona "no qüestiona" la municipalització
L'exalcaldessa recorda que hi havia diverses auditories amb "incompliments flagrants" de l'empresa concessionària
L'exalcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha reiterat que la sentència del contenciós administratiu sobre els aparcaments soterrats de l'Eixample i la Devesa "no qüestiona" la municipalització dels equipaments. Madrenas ha recordat que aquest procés es va fer en el seu mandat. Apunta que la resolució judicial fixa una indemnització del consistori a l'empresa concessionària per no haver amortitzat la despesa de la construcció dels aparcaments, no pas perquè la municipalització s'hagués fet malament. Per altra banda, assegura que mentre estava a l'alcaldia va encarregar diverses auditories que van detectar "incompliments flagrants" per part de la concessionària amb el contracte signat amb l'Ajuntament de Girona.
La sentència que obliga a indemnitzar amb 9,7 milions d'euros a l'empresa concessionària de dos aparcaments soterrats de Girona segueix aixecant polseguera. Aquest dilluns, l'exalcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha publicat un comunicat a les xarxes on detalla el procés que es va seguir.
Madrenas recorda que el procés de municipalització es va tirar endavant mentre ella encara era a l'alcaldia de Girona. En aquest sentit, l'exalcaldessa assegura que ho va fer seguint el criteri dels serveis jurídics pels constants incompliments que tenia l'empresa concessionària del servei. Considera que el procés de municipalització va ser un "acte de responsabilitat" i manté que era l'opció més beneficiosa per a la ciutat, ja que s'alliberaven més de mig miler de places "en zones tensionades de mobilitat".
Ara, ha assegurat que vol "retre comptes" del procés per esvair qualsevol dubte de mala gestió. L'exalcaldessa ha remarcat que la sentència en cap moment valora la municipalització dels dos aparcaments, ni valora com es va fer la resolució del contracte amb l'Ajuntament de Girona i l'empresa. El que sí que valora és que el contracte fixava uns terminis perquè la concessionària explotés els aparcaments i recuperés els diners que havia invertit en la construcció dels dos aparcaments.
Concretament quantifica en aquests gairebé 10 milions la indemnització que l'ajuntament hauria de retornar a l'empresa com a compensació per no haver recuperat la despesa feta en l'obra de construcció. Per a l'exalcaldessa, la sentència és "incongruent" i per això augura que el recurs d'apel·lació que ara ha presentat l'Ajuntament de Girona podria anul·lar aquest deute milionari. Malgrat tot, Madrenas insisteix que si s'han d'abonar els diners no es farà "ni en concepte de sanció ni per un error municipal".
