Primera mobilització dels escombriaires de Girona davant la "precària situació" de la plantilla

Una desena de treballadors es concentra en el ple on s'aproven les ordenances fiscals de 2026

La protesta del ple dels treballadors de Girona+Neta.

La protesta del ple dels treballadors de Girona+Neta. / Xavier Pi / ACN

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Una desena de treballadors de l'empresa que s'encarrega de la neteja i recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, s'ha concentrat en el ple extraordinari que s'ha fet aquesta tarda a l'Ajuntament de Girona per "reivindicar i denunciar la precària situació que la plantilla arrossega des de fa tres anys". Aquesta forma part d'una sèrie de mobilitzacions anunciades la setmana passada pel Comitè d'empresa format per representants dels sindicats CCOO, UGT, CGT i la Intersindical.

La desena d'empleats ha assistit com a públic amb pancartes i cartells de protesta. "Modificacions uniterals no, negociació col·lectiva sí", deia una pancarta. Mentre que alguns cartells deien "la salut és un dret, no un privilegi" o "dignitat i respecte per a la plantilla de Girona+Neta".

La plantilla fa mesos que intenta negociar amb la companyia un conveni "digne" i, ara, s'han plantat. La mesura més destacada és que no faran hores extres en cap de setmana ni en dies festius, acollint-se al dret de la plantilla de no fer hores extraordinàries ni festius, tal com contempla l’Estatut dels Treballadors. Per això, en el ple d'aquesta tara també hi havia pancartes que deien "els festius que els treballin els jefes" o "ni un festiu ni una hora extra més".

