Salt proposa incrementar la taxa de residus 8,24 euros per domicili per al 2026
Suposa l’increment d‘un 3,5% de la taxa per complir amb la normativa europea, que obliga que els ciutadans sufraguin el cost del servei
També es proposa augmentar un 1% l’IBI, però, per contra, s’augmenten les bonificacions del 50 fins al 60% de l’impost als propietaris que cedeixin l’immoble per a lloguer públic a través de l’Oficina Local d’Habitatge o estigui llogat a estudiants
El govern municipal de Salt proposarà augmentar la taxa de residus per a l’any 2026 en 8,24 euros per domicili. Això a la pràctica suposarà l’increment de la taxa d’escombraries d’un 3,5% amb l’objectiu de per complir amb la normativa de la Unió Europea que contempla que el cost de la recollida, transport, tractament i gestió dels residus sigui assumit pels contribuents i garantir així l’estabilitat pressupostària del servei. En aquest sentit, el rebut de les escombraries passarà dels 235,41 d’aquest any als 243,65 per al 2026, si avui s’aprova al ple municipal ordinari que se celebrarà a partir de les 7 de la tarda.
L’executiu saltenc, després de l’informe tècnic corresponent, proposa aquest lleu increment per complir amb la legislació vigent. S’ha de tenir en compte que la inflació a l’àmbit estatal es situa al 3% i el 2,6% a Catalunya i que s’han incrementat els costos a les plantes de tractament d’aquests residus.
Així mateix, es mantenen les bonificacions que permeten un 15% de la taxa si s’utilitza la deixalleria entre 6 i 10 vegades o del 25% si es fa servir més de 10 vegades durant l’exercici en curs amb l’ús de la targeta pertinent per part del ciutadà. De fet, durant l’any 2025 les bonificacions d’aquesta taxa han anat a l’alça de manera ostensible si es té en compte que aquestes alçades l’import de bonificacions a la taxa de residus supera ja els 62.000 euros, quan durant tot l’any 2024 les bonificacions que va assumir el consistori es van quedar en els 35.000 euros. Aquest augment de les bonificacions hi ha tingut a veure la inclusió l’any passat d’un 5% de bonificació en cas de portar mòbils vells a la deixalleria, que ha permès recollir més de 260 mòbils.
Un 1% l’IBI
També es proposa augmentar un 1% l’IBI als domicilis saltencs per al 2026 i es preveu incrementar el percentatge de les bonificacions dels propietaris de pisos a Salt que cedeixin un immoble d’ús residencial a la borsa de lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge o que el lloguin a estudiants. En ambdós casos, els propietaris podran sol·licitar una bonificació del 60% de l’impost, mentre que fins ara la bonificació era del 50%. Una altra bonificació que també s’augmentarà a partir del 2026, si el plenari valida la proposta, és que les famílies nombroses passin del 60% al 65% de la bonificació de l’IBI.
Actualitzar els preus de la grua
La proposta per a les ordenances i taxes de l’Ajuntament de Salt per al 2026 preveu també actualitzar els preus de la retirada de la grua de vehicles de la via pública com camions a furgonetes, continuant així el camí iniciat l’any passat, quan ja es va actualitzar el preu de la retirada de turismes. En aquest cas, per al 2026 el preu de la grua de turismes es manté en els 100 euros que ja s’ha aplicat el 2025, però s’apujarà el preu per als camions i furgonetes de menys de 3.500 quilos que passarà dels 127,30 euros actuals als 150 euros el 2026, mentre que les furgonetes i camions de més de 3.500 quilos passaran a pagar els 400 euros, en comptes dels 392,95 euros. En el cas que la grua retiri una bicicleta o un patinet de la via pública la sanció passarà a ser de 50 euros, en comptes dels 27,45 actuals. Aquesta actualització de preus es proposa per garantir cobrir el cost del servei i després de comprovar que els preus al municipi de Salt estaven per sota d’altres municipis de característiques semblants.
Ús esporàdic del Viver d’Empreses
Una de les novetats que es vol introduir a la proposta d’ordenances i taxes és obrir la possibilitat de lloguer d’espais puntuals del Viver d’Empreses situat a la Factoria Cultural de la Coma Cros per empreses o persones no usuàries del servei. La proposta contempla el lloguer d’una sala amb capacitat màxima per a 10 persones amb una taxa de 20 euros l’hora, 60 euros per mig dia (6 hores) o 100 euros per tot un dia. Així mateix, també es proposa la possibilitat de llogar un despatx amb capacitat per dues persones per 15 euros l’hora, 50 euros per migdia i 80 euros per tot un dia.
