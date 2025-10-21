El 8,9% dels habitatges en venda a Girona estan ocupats
Es tracta de la capital amb un percentatge més elevat
Catalunya concentra el 39% dels habitatges ocupats que estan en venda a l'Estat, seguida per Andalusia (22%) i el País Valencià (11%), segons un estudi publicat per idealista amb dades del tercer trimestre. Girona és la capital en què aquest fenomen és més acusat, ja que el 8,9% dels habitatges en venda estan ocupats; seguida de Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%) i Almeria (6,4%). Pel que fa Lleida i Barcelona se situen amb un 5,7% i un 3,7%, respectivament. Es tracta de percentatges superiors a la mitjana espanyola, que és del 3%. En termes absoluts, la demarcació de Barcelona és la que suma més ocupacions d'habitatges en venda, amb 6.587; mentre que les províncies de Madrid i Múrcia en registren 1.542 i 1.395, respectivament.
A continuació, se situen Alacant (1.265), Màlaga (1.254); Sevilla (1.222), Girona (1.101) i Tarragona (1.001 habitatges). Totes elles són les úniques que sumen més d'un miler de casos.
En percentatges, la demarcació de Barcelona és la que suma més casos, amb un 7,9% de total, i la segueixen les províncies de Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%) i Huelva i Almeria, ambdues amb un 5,1%. Entre la resta de demarcacions catalanes a banda de Barcelona, la de Tarragona acumula un 4,4%, la de Lleida un 4,3% i la de Girona un 3,7%.
A tot l'Estat, segons idealista, hi ha 23.010 habitatges anunciades a la plataforma que reconeixen que tenen ocupes a dins. El portaveu del portal, Francisco Irañeta, ha assegurat que "malgrat els intents des d'alguns llocs de treure ferro al fenomen de l'ocupació, el nombre de propietaris farts que es prenen una intervenció de la justícia és molt rellevant, ja que els obliga a vendre a un preu que en moltes ocasions frega el 50% del preu real". "Són necessàries polítiques que reverteixin la recuperació del seu habitatge", ha afegit en un comunicat.
Al conjunt de l'Estat, Sòria és l'única ocupació on no hi ha cap ocupació d'un habitatge en venda, mentre que en altres capitals el fenomen és més testimonial, com Lleó (0,2%), i Salamanca, Guadalajara i Segòvia, totes elles amb un 0,4%.
