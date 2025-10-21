Arresten "in fraganti" a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
Els Mossos el van enxampar dins el bus mentre feia tocaments a una jove, després de rebre dues denúncies
Els Mossos d’Esquadravan detenir dilluns a Girona un home de 64 anys com a presumpte autor de tres delictes d’agressió sexual. Segons la policia, l’home feia tocaments a noies joves dins una línia de bus del transport urbà de la ciutat.
Les investigacions es van iniciar després que dues joves denunciessin que un home els havia fet tocaments a les parts íntimes mentre viatjaven en autobús. Les dues agressions es van produir els dies 6 i 9 d’octubre, a primera hora del matí, dins la mateixa línia urbana.
Davant aquests fets, agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Girona, amb el suport de la Unitat de Seguretat Ciutadana, van muntar ahir un dispositiu policial a la parada del carrer Migdia.
Cap a dos quarts de nou del matí, els agents de paisà van detectar un home que coincidia plenament amb la descripció facilitada per les víctimes. Van observar com s’apropava a la parada i pujava a un autobús ple de gent, sobretot estudiants.
Un cop dins el vehicle, els agents van veure com l’home s’acostava a una jove i li refregava les seves parts íntimes, alhora que li tocava els pits amb el colze. Davant d’aquests fets, els mossos el van detenir in fraganti per una nova agressió sexual.
Els Mossos li atribueixen la presumpta autoria de tres delictes d’agressió sexual. L’home, que no té antecedents, ha passat aquests dimarts a disposició del jutjat de violència sobre la dona de Girona.
