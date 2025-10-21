Els Maristes de Girona reuneixen 150 exalumnes
Hi va haver una conferència i una taula rodona
El col·legi Maristes de Girona va reunir aquest dimarts uns 150 exalumnes, i diversos professors i exprofessors, en el segon acte de celebració dels 50 anys de l'actual edifici. Hi va haver una conferència de Manel Fernández Jaria sobre el pas de la vida acadèmica a la laboral i una taula rodona moderada pel cap de redacció del Diari de Girona, Jordi Roura, amb quatre antics alumnes: Xavier Aldeguer, Neus Vila, Marta Pineda i Robert Mas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc