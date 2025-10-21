Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Maristes de Girona reuneixen 150 exalumnes

Hi va haver una conferència i una taula rodona

Les fotos de la trobada d'exalumnes dels Maristes de Girona

Les fotos de la trobada d'exalumnes dels Maristes de Girona

Les fotos de la trobada d'exalumnes dels Maristes de Girona / Marc Martí Font

Redacció

Redacció

Girona

El col·legi Maristes de Girona va reunir aquest dimarts uns 150 exalumnes, i diversos professors i exprofessors, en el segon acte de celebració dels 50 anys de l'actual edifici. Hi va haver una conferència de Manel Fernández Jaria sobre el pas de la vida acadèmica a la laboral i una taula rodona moderada pel cap de redacció del Diari de Girona, Jordi Roura, amb quatre antics alumnes: Xavier Aldeguer, Neus Vila, Marta Pineda i Robert Mas.

