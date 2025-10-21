Un ferit en un accident múltiple a l'AP-7 a Salt
Tres cotxes i un camió han xocat i l’accident ha provocat cues d’un quilòmetre
Una persona ha resultat ferida en un accident de trànsit múltiple que ha tingut lloc aquest dimarts al matí a l’autopista AP-7, a Salt.
El sinistre s’ha produït poc després d’un quart de set de la matinada, al punt quilomètric 63,4 de la via en sentit Barcelona. En la col·lisió per encalç s’hi han vist implicats quatre vehicles: tres turismes i un camió, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Als vehicles hi viatjaven quatre persones, una de les quals ha resultat ferida lleu i ha estat atesa pels serveis mèdics. La resta han sortit il·leses.
L’accident ha provocat retencions d’aproximadament un quilòmetre, que s’han anat dissolent amb el pas dels minuts i cap a quarts de vuit del matí la situació ja s’havia normalitzat, segons fonts de Trànsit.
