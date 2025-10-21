Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en un accident múltiple a l'AP-7 a Salt

Tres cotxes i un camió han xocat i l’accident ha provocat cues d’un quilòmetre

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Salt

Una persona ha resultat ferida en un accident de trànsit múltiple que ha tingut lloc aquest dimarts al matí a l’autopista AP-7, a Salt.

El sinistre s’ha produït poc després d’un quart de set de la matinada, al punt quilomètric 63,4 de la via en sentit Barcelona. En la col·lisió per encalç s’hi han vist implicats quatre vehicles: tres turismes i un camió, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Als vehicles hi viatjaven quatre persones, una de les quals ha resultat ferida lleu i ha estat atesa pels serveis mèdics. La resta han sortit il·leses.

L’accident ha provocat retencions d’aproximadament un quilòmetre, que s’han anat dissolent amb el pas dels minuts i cap a quarts de vuit del matí la situació ja s’havia normalitzat, segons fonts de Trànsit.

