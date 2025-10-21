Fugen després d'accidentar-se contra un mur d'una empresa a Girona causant danys
La Policia Municipal denuncia el titular del vehicle i investiga els fets
Un vehicle s’ha estimbat contra el mur d’una fusteria de Girona aquest dimarts de matinada, i ha causat danys materials.
La Policia Municipal de Girona ha rebut l’avís poc després de les dues des d’un altre negoci situat a la mateixa carretera de Sant Feliu, que alertava dels fets.
El cotxe accidentat ha causat danys al mur perimetral de la fusteria. Poc després, un segon vehicle ha arribat al lloc, ha recollit els ocupants del primer i han fugit en direcció al centre de la ciutat.
Quan la policia i la resta d’efectius d’emergència (SEM i Bombers) han arribat, el vehicle implicat estava completament buit.
Els agents han constatat els danys materials al mur i han denunciat el titular del vehicle per haver abandonat el lloc de l'accident sense facilitar les dades corresponents, tal com estableix la normativa de trànsit, segons fonts municipals.
El vehicle ha estat retirat amb grua al dipòsit municipal. El cas ha quedat obert i està pendent de noves gestions per intentar localitzar els implicats en aquest accident al sector Est de la ciutat de Girona.
A més dels danys al mur, l’accident ha causat una gran taca d’oli a terra, que ha requerit intervenció dels serveis d’emergència.
