Girona rep una subvenció de 400.000 euros per fer l'aparcament dissuasiu de Mas Gri
L'Ajuntament preveu que les obres per reformar l'espai comencin el pròxim any, en unes tasques que sortiran a licitació per 908.924,22 euros
L'Ajuntament de Girona ha rebut una subvenció de 400.000 euros per part del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per fer front a una part del projecte de reforma de l'aparcament dissuasiu del Mas Gri. L'aparcament està ubicat l’entrada sud de la ciutat, al costat de la rotonda del Mas Gri i la Clínica Girona, i les obres tenen com a objectiu principal descongestionar de vehicles el centre urbà, potenciant la mobilitat sostenible.
El projecte s'ha aprovat de forma definitiva recentment per mitjà de la Junta de Govern Local. L'abril es va aprovar de forma inicial, però després calien autoritzacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i d’Adif, en ser un espai proper a les vies del tren. El consistori preveu que les reformes, que tindran un cost de 908.924,22 euros, comencin el pròxim any i s'allarguin nou mesos, per la qual cosa, l'espai no estaria enllestit fins al 2027.
Tot això, després que l'Ajuntament perdés una subvenció 1,2 milions d'euros per no executar diverses actuacions previstes relacionades amb la mobilitat inicialment dins del marc d'un projecte finançat pels Next Generation. D'aquesta quantitat, va haver de tornar 214.741,20 euros al Ministeri per no haver tirat endavant el projecte de l'aparcament dissuasiu de Mas Gri fins a l'abril d'aquest any, quan el termini per dur-ho a terme era el 31 de desembre de 2024. De fet, ja s'havia donat una pròrroga d'un any, ja que en un principi caducava a finals del 2023.
230 places
El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha indicat aquest dimarts matí que les reformes permetran "multiplicar el nombre de places actual". Ara, n'hi ha entre 130 i 150, i un cop acabat el projecte s'espera que n'hi hagi "més de 230". Tot això, perquè s'ampliarà l'espai actual fins a tocar la gasolinera del carrer Barcelona. El regidor d'Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí, ha indicat que això va ser possible en mandants anteriors, quan es va fer una "modificació del planejament general per facilitar que l'aparcament pogués ser molt més gran i donar cabuda a una quantitat més important de vehicles".
Tant Font com Martí han assegurat que el projecte és "fonamental" per la mobilitat sostenible, ja que permetrà que la gent que arriba de fora la ciutat pugui deixar el cotxe en aquest aparcament i llavors agafar un vehicle de mobilitat personal o transport públic per arribar al centre de la ciutat. Es preveu que l'aparcament sigui de pagament, però l'Ajuntament estudia alguna fórmula perquè sigui gratuït per aquells que utilitzin el transport públic.
Sergi Font també ha recordat que el projecte no només "serà de millora a la part interior", sinó que "afavorirà a l'urbanització de l'entorn més proper". En aquest sentit, es preveu que hi hagi una "connexió a peu i en bicicleta" des de la rotonda de Mas Gri fins al polígon de l'Avellaneda. De fet, s'enllaçarà el carril bici del carrer Barcelona, que acaba a prop de la Clínica Girona, amb el que hi ha a l'Avellaneda. El carril bici passarà pel costat dels locals de restauració que s'estan construint en el sector.
Transformació del carrer Barcelona
Finalment, l'alcalde, Lluc Salellas, ha destacat que tirar endavant l'aparcament dissuasiu de Mas Gri és un "element més de transformació de la carretera Barcelona cap a una avinguda". En aquest projecte, s'uneixen d'altres amb els quals s'està avançant, amb l'enderrocament de les naus, el nou institut Ermessenda o les reformes de la plaça d'Espanya. Aquests projectes preveuen fer una "ciutat més amable, on les persones guanyin pes i els vehicles de motor tinguin menys centralitat".
Salellas tampoc s'ha oblidat dels altres tres extrems de la ciutat. Així, ha destacat el Pla de barris que s'està fent a Pont Major, a l'entrada nord de la ciutat, els "passos endavant" en el campus de Salut, en el sector oest, i també el Pla integral de Girona Est. "Aquests eixos s'han de convertir en espais centrals de la ciutat", ha destacat.
