Salt amortitzarà 3,5 milions de crèdits i rebaixarà l’endeutament al 43%
El ple d’aquest dilluns va validar l’operació financera que permetrà amortitzar 1,3 milions del crèdit subscrit per comprar la Gassol i cancel·lar un préstec per valor de 2,23 milions
La modificació va prosperar amb els vots favorables d’ERC, PSC i Junts, mentre que Vox i la CUP hi van votar en contra
El ple municipal celebrat ahir va aprovar una operació financera que permetrà a l’Ajuntament de Salt amortitzar un total de més de 3,5 milions d’euros en crèdits, que se situa ara en el 43%, "consolidant així la tendència de reducció de l’endeutament municipal", expliquen des del consistori.
La modificació de crèdit validada pel plenari contempla l’amortització d’1,3 milions d’euros del préstec subscrit per a l’adquisició de l’antiga fàbrica Gassol, així com la cancel·lació d’un crèdit bancari de 2,23 milions d’euros. La proposta va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals d’ERC, PSC i Junts, mentre que VOX i IPS-CUP hi van votar en contra. Aquesta reducció de l’endeutament permetrà al consistori a tenir major capacitat d’inversió de cares al pròxims exercicis per realitzar millores en els àmbits que s’acordi.
Nous reptes
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “aquesta operació és una mostra clara de la bona gestió econòmica que estem duent a terme. Reduïm deute, mantenim una xifra important d’inversió pública i garantim la solvència de l’Ajuntament per continuar impulsant projectes que millorin la vida dels saltencs i saltenques”. Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Serveis Econòmics, Toni Vidal, ha subratllat que “la capacitat d’amortitzar crèdits d’aquesta magnitud és fruit d’una planificació rigorosa i d’un control eficient dels recursos municipals. Seguim treballant per un Salt amb unes finances sanejades i amb capacitat d’inversió per afrontar els nous reptes que tenim com a municipi”.
Aquesta operació financera continua amb la dinàmica dels darrers exercicis aprofitant el romanent municipal per reduir del deute municipal, com estableix la normativa. L’any passat es va amortitzar 1,1 milions d’euros i va permetre reduir l’endeutament fins al 53%, ara es calcula que quan es faci efectiu l’amortització prevista de més de 3,5 milions, el deute se situarà en el 43%.
