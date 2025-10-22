Aboquen productes químics tòxics en zones boscoses de Llagostera
Els responsables han estat identificats, un d’ells s’anunciava per Wallapop per buidar naus i gestionava els residus de forma il·legal
Diversos bidons de productes químics tòxics van aparèixer abocats en zones boscoses de Llagostera els dies 13 i 14 d’octubre. En total es van detectar quatre punts amb contenidors de grans dimensions, d’entre 200 i 1.000 litres, alguns dels quals contenien restes de líquids perillosos que s’havien vessat a terra.
Els abocaments es van trobarr al camí de Can Calvet, al camí entre el polígon industrial i Llagostera Residencial, al veïnat de Panedes (camí de Can Romaguera) i al camí que porta a l’Aplec de Panedes. Tot i que els productes van afectar diferents superfícies de sòl, la contaminació es va poder contenir ràpidament i les terres afectades ja s’han retirat i gestionat per un gestor de residus autoritzat, amb el suport tècnic de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). La investigació conjunta de la Policia Local, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, els Agents Rurals, els Bombers i l’ARC ha permès identificar els autors materials dels abocaments i determinar-ne l’origen. Els dipòsits provenien d’una antiga nau industrial del municipi dedicada a productes químics i silicones.
A través de Wallapop
Segons les diligències, els nous ocupants de la nau haurien contractat terceres persones a través de la plataforma Wallapop per retirar els bidons. Una d’aquestes persones, que s’anunciava a la plataforma per buidar naus, va abandonar il·legalment els residus en diversos punts del terme municipal per evitar el cost d’una gestió autoritzada.
Els Agents Rurals han obert diligències d’investigació administrativa i penal contra els implicats, i l’Agència de Residus els ha repercutit els costos de recollida, descontaminació i gestió, així com les sancions administratives corresponents.
Des de l’Ajuntament s’ha agraït la col·laboració ciutadana, que va permetre actuar amb rapidesa i evitar danys majors al medi natural. L’alcalde Narcís Llinàs ha destacat que el cas “és un exemple de la importància de la col·laboració entre veïns, serveis municipals i cossos de seguretat per protegir l’entorn i garantir la seguretat ambiental del municipi”, i ha posat en valor “l’eficàcia de les càmeres de seguretat instal·lades prop d’una de les zones afectades”.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Jordi Tarrés: 'M'han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m'hauria imaginat veure'm així