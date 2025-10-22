La Càtedra d’Altes Capacitats de la UdG aposta per una mirada integradora cap a aquestes persones
És la primera d'aquesta característiques a Catalunya
La Universitat de Girona (UdG) ha presentat aquest dimecres migdia la Càtedra d’Altes Capacitats que impulsa amb la col·laboració de la Fundació d’Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats (FANJAC) i el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de la primera Càtedra d’aquestes característiques a Catalunya i vol ser vol ser un punt de trobada integrador d’institucions, persones, famílies i professionals de l’educació, la pedagogia, la psicologia i la salut que treballen en l’àmbit de les altes capacitats (AC).
La presentació ha comptat amb la conferència Del potencial a l’excel·lència a càrrec d’Antoni Castellà Tarrida, professor de la UAB i expert en altes capacitats. Així mateix, han intervingut el rector de la UdG, Quim Salvi; el director de la Càtedra d’Altes Capacitats, Teo Jové; la vicepresidenta de FANJAC, Maria Teresa Gómez, i Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva.
Creada per acord del Consell de Govern de la UdG el 2024 i formalitzada en un conveni entre les tres entitats el març de 2025, la Càtedra d'Altes Capacitats pretén impulsar el desenvolupament integral i el benestar del col·lectiu de persones amb altes capacitats a través de la generació i la transferència de coneixement. Segons el director de la Càtedra, Teo Jové, “pretenem col·laborar activament amb la societat, les institucions, la comunitat acadèmica i els professionals de l’educació i de la sanitat per aconseguir un impacte positiu en la vida d'aquestes persones i en la societat en conjunt”.
Els experts han desenvolupat diferents aproximacions i explicacions de la intel·ligència i del que són les altes capacitats, amb diferents enfocaments psicològics i neurològics. Sense entrar en tots aquests models, i lluny de tòpics i prejudicis, Jové descriu les persones amb altes capacitats com “un grup heterogeni de persones unes característiques comunes. Aprenen de manera ràpida i amb facilitat, tenen vocabulari ric per a la seva edat, una gran capacitat de raonament i memòria, molta curiositat, gran capacitat de concentració i compromís, hipersensibilitat, gran capacitat d'observació i anàlisi , perfeccionisme, gran sentit de la justícia, bon sentit del humor i gran capacitat d’imaginació”.
La majoria de nois i noies amb AC a Catalunya no estan essent identificats i per tant no reben una atenció que tingui en compte aquesta característica i, en alguns casos, pot derivar en problemes de rendiment i fracàs escolar, així com malestar emocional que pot ser desencadenant de trastorns de salut mental.
La Càtedra d’Altes Capacitats de la UdG ha organitzat recentment el curs d’especialització per a professionals de l’educació que amb el títol “Altes Capacitats: Boig per Aprendre: Cartografia emocional i didàctica per a una escola amb sentit”, ha aplegat una cinquantena de persones. Entre les properes formacions programades, destaca la “Microcredencial en Altes Capacitats, Detecció i Recursos”, que comença el mes de novembre, i el postgrau “Diploma d'expert (postgrau) en Altes Capacitats, Detecció i Recursos”. Així mateix, la Càtedra i la Facultat d’Educació i Psicologia promouen ja aquest curs acadèmic propostes de Treballs Final de Grau (TFG) i Màster (TFM) de les titulacions que s’imparteixen en aquest centre docent de la UdG.
