Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
La Policia Municipal el va arrestar a la zona de l'estació de trens després dels fets
La Policia Municipal de Girona ha detingut un home de 35 anys acusat de ser el presumpte autor d’un delicte d'agressió sexual, després d’haver tocat els pits i escopit una noia.
Els fets van tenir lloc el passat dijous 16 d’octubre, a prop de l’estació de trens convencional de la ciutat de Girona. En aquell moment, una dona es trobava amb la seva filla -que no ha transcendit si és menor d'edat- en un carrer a tocar de l’estació de tres convencional quan un home va apropar-se de manera agressiva i va increpar-les.
L’home es va dirigir especialment a la noia, a qui va escopir i li va tocar els pits. La mare va demanar ajuda immediatament, fet que va permetre la intervenció dels vigilants de seguretat de la infraestructura ferroviària.
Aquests van avisar la Policia Municipal, que, amb la descripció facilitada, va localitzar i detenir l’individu acusat d’agressió sexual. Posteriorment, va ser posat a disposició judicial. La família va presentar denúncia per l'agressió.
Cal destacar que aquest home ja havia generat problemes previs a la zona, fet que havia requerit diverses intervencions policials.
Aquest cas ha generat polèmica a les xarxes socials, on ha circulat un àudio i un text que situen l’agressor com a membre d’un grup d’homes de Mali instal·lats en un “campament” del parc Central, a l’espera de cita per a sol·licitar asil.
Fonts municipals asseguren que aquest individu no forma part del grup actual, ja que va ser expulsat prèviament per ser problemàtic d’un altre grup que estava instal·lat a la zona.
Més "escopinades"
En aquesta zona de l'estació i el seu voltant, darrerament s’han registrat altres incidents relacionats amb escopinades a ciutadans que han generat conflictes a la zona. La Policia Municipal està investigant si aquests fets estan relacionats o si corresponen a altres persones.
