Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona bateja una plaça de la ciutat amb el nom de l’activista antifeixista Neus Català i Pallejà

L’alcalde de la ciutat, Lluc Salellas i Vilar, va inaugurar aquest dimarts l’espai ubicat a la zona central de la nova urbanització del carrer Riu Freser

L'acta d'inauguració de la plaça de Neus Catalla i Pallejà.

L'acta d'inauguració de la plaça de Neus Catalla i Pallejà. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

L'Ajuntament de Girona ha batejat una plaça de la ciutat amb el nom de l’activista antifeixista i supervivent de camp de concentració nazi de Ravensbrück, Neus Català i Pallejà. El lloc escollit ha estat l’espai central de la nova urbanització del carrer Riu Freser, entre els carrers de Sant Isidre i Santiago, a l’Eixample Sud.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, va inaugurar aquest dimarts a la tarda l’espai en un acte que ha comptat amb la participació del president de la Fundació Neus Català, Ricard Ribera, i de la biògrafa de l’activista, historiadora i patrona de la Fundació, Elisenda Belenguer Mercadé, entre altres regidors i regidores de l’Ajuntament.

“Neus Català representa la generació que va viure el pitjor i el millor del segle XX. Testimoni de l’horror dels camps, ens ha llegat una memòria amb perspectiva de dona i alhora ens ha donat l’exemple de que en els temps més foscos és necessari mantenir el compromís polític per la llibertat, la igualtat i la pau.Girona fa honor avui aquesta memòria inaugurant la plaça de Neus Català. Per la causa de les dones, de l’antifeixisme i de la justícia social”, ha subratllat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

Neus Català i Pallejà

Nascuda el 6 d’octubre de 1915 a Els Guiamets, Neus Català i Pallejà es va diplomar en Infermeria i va ser membre de les Joventuts del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) durant la Guerra Civil espanyola. L’any 1939, amb l’avançament de les tropes franquistes, es va exiliar cap a França i va creuar la frontera amb 180 nens, orfes de la colònia Negrín de Premià de Dalt, que estaven al seu càrrec. L’any 1944 va ser deportada a Ravensbrück on va ser obligada a treballar a la indústria de l’armament fins que va ser alliberada. Neus Català va tornar a França on va continuar la seva lluita clandestina contra el franquisme fins a la mort del dictador i des d’on l’any 1948 va cofundar el Comitè Internacional de Ravensbrück, i fins el 2009 com a representant de les deportades espanyoles. Amb la seva tornada a Catalunya, va impulsar la creació de l’Amical de Ravensbrück de I’Estat espanyol.

Neus Català fou una militant incansable i modèlica tota la seva vida. Per aquest fet rebé multitud de reconeixements, com la Creu de Guerra amb Palmes i la Creu de la França lliure, condecoracions a l’heroisme en el combat contra l’ocupació nazi; la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya; la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de l’Ajuntament de Barcelona i, també, el premi de Catalana de l’Any 2006.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents