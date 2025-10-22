Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Intenten robar una joieria de Girona amb un butró, però acaben detinguts gràcies a l'avís d'un testimoni

Volen escapar a peu deixant les eines al costat del forat, però són detinguts poc després pels Mossos

El butró que havien intentat fer per robar a la joieria de Girona.

El butró que havien intentat fer per robar a la joieria de Girona. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un intent de robatori amb butró en una joieria de la ciutat de Girona va ser frustrat la mitjanit del divendres passat -17 d’octubre- gràcies a l’avís d’un testimoni i la rapidesa dels Mossos. L’home va alertar la policia en sentir sorolls i cops sospitosos en una zona de galeries del carrer Ibèria, al barri de Sant Narcís.

Els Mossos d’Esquadra es van activar amb rapidesa i, en arribar al lloc, van sorprendre dos individus, que van fugir corrents en ser descoberts. Durant la fugida, van llençar sota un cotxe les eines, els guants i uns lots frontals per intentar despistar els agents. Malgrat que inicialment van aconseguir escapar, van ser interceptats i detinguts al cap de quinze minuts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.

Un cop assegurada la zona, els agents van localitzar el butró, que feia 40 centímetres d’ample per 20 d’alt i que havia estat iniciat des d’una antiga entitat bancària per accedir a l’interior d’una joieria. L’objectiu dels lladres era evitar els sensors d’alarma del local.

Les eines recuperades pels Mossos que havien utilitzat pel butró a la joieria de Girona.

Les eines recuperades pels Mossos que havien utilitzat pel butró a la joieria de Girona. / Mossos d'Esquadra

Al costat del forat, la policia hi va trobar totes les eines abandonades: una trepant, un mall, cúters, guants i altres estris utilitzats en l’intent de robatori, informa el cos policial.

Els detinguts són dos homes de 56 i 64 anys, cap dels quals comptava fins ara amb antecedents policials.

TEMES

Tracking Pixel Contents