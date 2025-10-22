L’Ajuntament de Girona avança en el procés de construcció de la Ciutat Amiga de les Persones Grans
Ha tingut lloc la primera sessió de treball del grup estratègic de la fase de diagnosi qualitativa
L’Ajuntament de Girona continua avançant en el seu procés de construcció de la Ciutat Amiga de les Persones Grans des que el febrer del 2025 va entrar a formar part de la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigues de les Persones Grans, impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG). Aquesta iniciativa internacional té com a objectiu promoure entorns urbans més inclusius, accessibles i participatius, que afavoreixin l’envelliment actiu i saludable.
La incorporació a la xarxa comporta un procés participatiu ampli i compartit entre l’Ajuntament, les entitats socials i les persones grans del municipi, orientat a analitzar el grau "d’amigabilitat" de la ciutat a partir de vuit àmbits clau: espais a l’aire lliure i edificis; transport i habitatge; drets, respecte i inclusió; participació social i cultura; comunicació i informació; àmbit comunitari; serveis socials, i salut.
Primera sessió de treball
Dijous passat va tenir lloc la primera sessió de treball del grup estratègic de la fase de diagnosi qualitativa, amb la participació de persones rellevants de diferents sectors de la ciutat. La trobada, que va tenir lloc al Campus de Montilivi de la UdG, va servir per debatre i reflexionar sobre els resultats de l’estudi qualitatiu elaborat al llarg de l’any 2025, a partir de grups focals i entrevistes amb ciutadans i ciutadanes, professionals, cuidadors i serveis de proximitat.
El grup estratègic de treball està format per persones vinculades a diversos àmbits —habitatge, mobilitat, dependència, envelliment actiu, natura, cultura, salut, drets de les persones grans, comunicació, participació ciutadana i voluntariat— que aportaran la seva visió per validar les necessitats detectades i orientar propostes de millora, dotant de major precisió i enfocament la diagnosi "d’amigabilitat" de la ciutat envers els àmbits que s’analitzen.
Aquesta sessió s’emmarca dins un conjunt més ampli d’espais de treball, que es completarà amb reunions amb responsables de serveis municipals i entrevistes a experts de diferents disciplines, amb l’objectiu d’obtenir una mirada integral sobre "l’amigabilitat" de Girona envers les persones grans.
Pla de Ciutat Amiga
A partir d’aquest procés conjunt, durant el 2026 s’iniciarà l’elaboració del Pla de Ciutat Amiga, que definirà els eixos i les actuacions concretes a desenvolupar els propers anys en àmbits com el disseny en la mobilitat, de l’espai públic, oferta de participació social, cultura i oci; serveis socials, salut i suport comunitari i assistencial i actuacions en matèria d’habitatge o residencial; l’accés a la informació, així com també es preveuen sessions de treball als barris. L’objectiu és adaptar la ciutat per garantir que tothom hi pugui viure de manera activa, autònoma i segura, independentment de l’edat, i també poder definir necessitats i actuacions adequades a les característiques i potencialitats dels barris.
"Volem que Girona sigui un lloc on envellir en comunitat amb qualitat i benestar, amb oportunitats de participació i de contribuir a la vida col·lectiva. Les actuacions futures en serveis, entorns i àmbits de ciutat han d’orientar-se a partir de les necessitats sentides de les mateixes persones grans, amb la seva diversitat d’interessos i experiències, i del treball conjunt amb els professionals i agents del sector", ha destacat la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez i Villagrasa.
