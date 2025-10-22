L’Ajuntament de Llagostera recepciona la urbanització de la Canyera
El consistori dona per finalitzat el desenvolupament del sector, que passa a ser sòl urbà consolidat, i n’assumeix el manteniment dels vials i serveis
L’Ajuntament de Llagostera ha recepcionat la urbanització de la Canyera, un cop acabades les obres de reparació i millora que s’hi han fet durant els darrers anys. Amb aquest pas, el consistori dona per finalitzat un procés iniciat el 2012 i integra definitivament la zona al nucli urbà del municipi.
La Canyera formava part del sector urbanístic PAU-3, considerat fins ara sòl urbà no consolidat. Amb la recepció de les obres, el sector passa a ser sòl urbà consolidat i tots els vials, serveis i espais públics esdevenen de titularitat municipal. L’Ajuntament serà, a partir d’ara, l’encarregat del seu manteniment i gestió.Les actuacions s’han dut a terme en el marc del projecte promogut per la Junta de Compensació del sector, amb un pressupost de 4,35 milions d’euros (IVA no inclòs).
Abans de fer-ne la recepció, l'Ajuntament ha realitzat diverses inspeccions tècniques que han confirmat que les obres s’ajusten al projecte aprovat i compleixen els requisits de funcionalitat i seguretat. Segons el consistori, les deficiències detectades són menors i no afecten el correcte funcionament de la urbanització.
Orígens de la Canyera
Els orígens de la Canyera es remunten als anys setanta. El primer Pla Parcial es va aprovar el 1984 i el segon, el 1999. El projecte d’urbanització actual va veure la llum el 2012, i les obres es van iniciar el març del 2017. Tot i que la Junta de Compensació va comunicar-ne la finalització el 2022, el retard en el soterrament dels serveis de telefonia i electricitat va ajornar la recepció fins a aquest any. La urbanització compta actualment amb 399 persones empadronades i disposa d’una zona esportiva amb piscina, bar, pistes de tennis i espai de pícnic.
