El PSC retreu a l'Ajuntament de Girona que l'aparcament de Mas Gri "arribi tard" i hagi "costat car"
Els socialistes retreuen a l'equip de govern els anys de retard, pèrdua de fons europeus i falta de planificació en un projecte anunciat fa quatre anys i que no estarà enllestit fins al 2027
El PSC - Girona pel Canvi ha criticat durament la “mala gestió i manca de planificació” del govern municipal (Guanyem, Junts i ERC) arran de l’anunci del “desencallament” del projecte de l'aparcament dissuasiu de Mas Gri. Els socialistes consideren que el consistori intenta "presentar com un avenç" el que, en realitat, és el resultat d’una "cadena d’errors i retards" que han acabat "costant diners" a la ciutat i retardant un projecte estratègic per a la mobilitat de Girona.
El regidor del grup municipal Josep Palouzié, ha recordat que “el govern actual presenta com una fita el que és, en realitat, la conseqüència d’una gestió nefasta: van perdre una ajuda europea per manca de previsió, van haver de retornar-la amb interessos, i ara s’han vist obligats a demanar diners a la Generalitat per poder fer el mateix projecte, amb més retard i menys ambició”.
El projecte de l'aparcament de Mas Gri fa anys que coeja. Segons apunten els socialistes, forma part del Pla de Mobilitat Urbana de Girona aprovat l’any 2014, i ja es va presentar públicament el 7 d’octubre de 2021 sota govern de Junts, amb l’objectiu de crear un aparcament dissuasiu connectat amb el centre a través d’un bus llançadora fins a la plaça Marquès de Camps. Aquella proposta ja comptava amb una subvenció dels fons Next Generation de prop de 500.000 euros per a una obra pressupostada en més de 550.000 euros. Tot i això, l’execució mai no va arribar dins dels terminis previstos i, fins i tot després d’una pròrroga sol·licitada el 2023, l’Ajuntament va haver de retornar més de 214.000 euros corresponents al projecte, dins del global de 1,2 milions d’euros de fons europeus perduts per diversos projectes de mobilitat no executats a temps.
Segons Palouzié ha assegurat que “no parlem d’un petit endarreriment, sinó d’un projecte que s’ha anat encallant des de fa anys, i que havia d’estar finalitzat el juny de 2025, després d’una pròrroga d’un any i mig. Avui, a finals de 2025, encara no s’han iniciat les obres, i tot apunta que no estarà operatiu fins al 2027. És una mostra clara de la falta de planificació i de la ineficàcia d’aquest govern tripartit”.
Subvenció de la Generalitat
El PSC assenyala que, a més de perdre els recursos europeus, el govern municipal ha hagut de recórrer al Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) per obtenir una nova subvenció de 400.000 euros i poder finançar parcialment un projecte que ara ascendeix a més de 900.000 euros. “Aquest canvi de fons posa en evidència que no hi ha hagut una estratègia clara per aprofitar els recursos europeus ni per prioritzar els projectes de mobilitat sostenible que la ciutat necessita” ha afegit Palouzié.
El regidor socialista també ha recordat que “amb els 1,2 milions d’euros dels Next Generation, Girona podia haver impulsat no només aquest aparcament, sinó altres actuacions essencials per modernitzar la mobilitat urbana i reduir la pressió de vehicles al centre. En lloc d’això, s’ha perdut temps, diners i oportunitats.”
Palouzié ha lamentat que “aquesta mala gestió la torni a pagar el ciutadà gironí: hem hagut de retornar els fons, pagar interessos i, al final, tindrem l’aparcament molt més tard del que s’havia previst. Això no és governar amb rigor ni amb responsabilitat. És una demostració més d’un govern descoordinat, que improvisa i que no sap planificar a llarg termini.”
Finalment, des del PSC - Girona pel Canvi han reclamat un canvi profund en la manera de gestionar els projectes estratègics de la ciutat: “Girona necessita un govern amb visió de futur, que treballi amb serietat i aprofiti cada euro d’ajuda europea per transformar la ciutat. El que hem vist amb Mas Gri és exactament el contrari: una successió d’errors i excuses que acaben perjudicant la ciutadania” ha conclòs Palouzié.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Jordi Tarrés: 'M'han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m'hauria imaginat veure'm així